Poli Timișoara a câștigat cu 6-0 meciul disputat pe teren propriu sâmbătă cu Hidro Mecanica Șugag în cadrul etapei a 12-a din Liga 3 (Seria 7).

Au înscris, pe rând, Aurel Vlaicu (4) - fundaș central de 19 ani, Iosif Rotariu (18) - mijlocaș central de 23 de ani, Fabian Marincu (44), Ion Vasluian (50), David Popa (63) și portarul Florin Șerban (66 – autogol), iar echipa antrenată de Dan Alexa se află în fruntea seriei, alături de Unirea Alba Iulia - ambele au câte 28 de puncte.

Filmul meciului Poli Timișoara - Hidro Mecanica Șugag 6-0



”În ciuda ploii, pe teren, era minutul 4 când oaspeții au cedat la prima acțiune notabilă a poliștilor. Cornerul lui Marincu fiind concretizat cu capul de Relu Vlaicu din fața portarului Șerban.

S-a făcut 2-0 peste 14 minute, când Haiduc a așezat în careu pentru Iosif Rotariu iar acesta din urmă a șutat sub bară. La acest scor echipa din Alba a avut șansa unui gol neașteptat, când căpitanul Budin a trimis în minutul 32 din lovitură liberă o minge care a lovit transversala porții lui Enășescu.

Dar în rest jocul a curs cam într-o singură direcție, iar scorul pauzei a fost stabilit de căpitanul Marincu (min. 44), cu un șut lângă bară, după ce a profitat de o minge venită involuntar de la colegul Popa în interiorul careului.

Repriza secundă a început cu un nou gol în poarta Șugagului. De această dată Vasluian (min. 50) a înscris pentru 4-0 cu o scăriță peste Șerban ieșit în întâmpinare ușor lateral în careu.

David Popa a marcat și azi cu capul, acum în minutul 63 după o centrare din banda stângă.

În fine, scorul final a fost stabilit de… un adversar, portarul Șerban intervenind greșit cu brațele la o centrare din minutul 66. În ciuda altor ocazii, în special ale lui Haiduc, scorul a rămas 6-0 până la final”, a scris SS Politehnica Timișoara pe site-ul oficial al clubului.

