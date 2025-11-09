VIDEO Cu Aurel Vlaicu marcator, Poli Timișoara zboară spre Liga 2! A înscris și Iosif Rotariu

Alexandru Hațieganu
Echipa de tradiție are un parcurs foarte bun în această ediție din Liga 3.

Poli Timișoara a câștigat cu 6-0 meciul disputat pe teren propriu sâmbătă cu Hidro Mecanica Șugag în cadrul etapei a 12-a din Liga 3 (Seria 7).

Au înscris, pe rând, Aurel Vlaicu (4) - fundaș central de 19 ani, Iosif Rotariu (18) - mijlocaș central de 23 de ani, Fabian Marincu (44), Ion Vasluian (50), David Popa (63) și portarul Florin Șerban (66 – autogol), iar echipa antrenată de Dan Alexa se află în fruntea seriei, alături de Unirea Alba Iulia - ambele au câte 28 de puncte.

Filmul meciului Poli Timișoara - Hidro Mecanica Șugag 6-0

”În ciuda ploii, pe teren, era minutul 4 când oaspeții au cedat la prima acțiune notabilă a poliștilor. Cornerul lui Marincu fiind concretizat cu capul de Relu Vlaicu din fața portarului Șerban.

S-a făcut 2-0 peste 14 minute, când Haiduc a așezat în careu pentru Iosif Rotariu iar acesta din urmă a șutat sub bară. La acest scor echipa din Alba a avut șansa unui gol neașteptat, când căpitanul Budin a trimis în minutul 32 din lovitură liberă o minge care a lovit transversala porții lui Enășescu.

Dar în rest jocul a curs cam într-o singură direcție, iar scorul pauzei a fost stabilit de căpitanul Marincu (min. 44), cu un șut lângă bară, după ce a profitat de o minge venită involuntar de la colegul Popa în interiorul careului.

Repriza secundă a început cu un nou gol în poarta Șugagului. De această dată Vasluian (min. 50) a înscris pentru 4-0 cu o scăriță peste Șerban ieșit în întâmpinare ușor lateral în careu.

David Popa a marcat și azi cu capul, acum în minutul 63 după o centrare din banda stângă.

În fine, scorul final a fost stabilit de… un adversar, portarul Șerban intervenind greșit cu brațele la o centrare din minutul 66. În ciuda altor ocazii, în special ale lui Haiduc, scorul a rămas 6-0 până la final”, a scris SS Politehnica Timișoara pe site-ul oficial al clubului.

Au evoluat echipele:

Politehnica Timișoara: Enășescu – Vlaicu (79, Bologa), P. Paul, C. Toma – Vasluian, Marincu (cpt.; 70, E. Adam), Vîrtej (79, Pureca), Rotariu, Clemeniuc (70, Gogor) – Popa (70, Cooper), Haiduc. 

Rezerve: Mosoarcă – Amariei, Avramescu și Cociș. 

Antrenor: Dan Alexa.

Hidro Mecanica Șugag: Șerban – Kosmyna-Vingărzan, Budin (cpt.), Gheorghiță, Hăprianu – Neagu, Cîmpean (26, Domșa) – Găldean, Morariu (65, C. Boldor), Todoran – S. Bucur (84. D. Pop). 

Rezerve: Pîrv, Dreghiciu – Crețu. 

Antrenor: Radu M. Andone.

Ce a declarat la final antrenorul Dan Alexa

”Pe lângă cele șase goluri cred că am mai ratat încă cinci ocazii foarte mari. Mă bucur că am reușit să dăm atâtea goluri, ne creăm ocazii, echipa arată bine în momentul acesta și felicit jucătorii pentru atitudine.

Dar am spus-o, pentru noi, ca obiectiv, trebuie s-o ducem bine până-n iarnă, după care urmează pregătire. Probabil mai luăm doi-trei jucători care să ajute echipa asta. Ne vom despărți și de alții, pentru că nici lor nu le face bine dacă nu joacă. Suntem în grafic pentru că am rămas cu Alba Iulia la egalitate de puncte. Și ne luptăm cap la cap așa”, a declarat la final antrenorul principal Dan Alexa, conform sursei citate mai sus.

Info, foto și video: Politehnica Timișoara

