Echipa pregătită de Mikel Arteta stă foarte bine în Premier League, acolo unde are un avans de patru puncte față de următoarea clasată, Manchester City, dar și șapte puncte avans peste locul al 3-a, Aston Villa.

Dacă se va impune în acest sezon de Premier League și va bifa un triumf istoric, atunci Arsenal este pregătită să facă mutări importante în vară, mai ales că va juca și în grupa de Champions League.

Arsenal îl vrea pe Leon Goretzka, acum la Bayern Munchen

În acest caz, scouterii trec, deja, pe listă primele nume care ar putea ajunge la Londra la finalul campionatului, iar printre ele se află și câteva care termină contractele.

Astfel, pe lista lui Arsenal a ajuns și mijlocașul central german Leon Goretzka, în vârstă de 31 de ani, care va termina contractul cu Bayern Munchen în vară și de unde vrea să plece.

E dorit de mai multe cluburi, dar eventualitatea în care Arsenal ar triumfa în Anglia i-ar aduce un motiv în plus să semneze. Altfel, el nu duce lipsă de interes, mai fiind dorit și de Manchester United, dar și de Galatasaray, AC Milan, Tottenham sau Fenerbahce.

Deși părea aproape de o despărțire în vara anului 2024, Leon Goretzka și-a recâștigat apoi poziția la Bayern Munchen. Antrenorul Vincent Kompany lăuda parcursul lui Goretzka și a precizat faptul că acesta este un model pentru jucătorii care nu sunt titulari.

Leon Goretzka, aproape 300 de meciuri la Bayern Munchen

Goretzka a evoluat în 294 de meciuri pentru Bayern, a marcat 48 de goluri și a oferit 48 de pase decisive. Mijlocașul este cotat la 15 milioane euro, potrivit Transfermarkt, iar din vară poate face pasul la Arsenal, în Premier League, după mulți ani în tricoul lui Bayern Munchen.

El a ajuns la multipla campioană din Bundesliga în vara anului 2018, de la Schalke 04, fără sumă de transfer.