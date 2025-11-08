Manchester City – Liverpool se va juca duminică, pe 9 noiembrie, de la ora 18:30. Duelul celor mai puternice echipei ale Angliei din ultimul deceniu va fi transmis în România, în exclusivitate, de către VOYO. Sport.ro vă prezintă statistica detaliată a confruntărilor dintre „cetățeni” și „cormorani” în „era” Guardiola, antrenorul care a transformat-o pe City dintr-o forță internă într-o putere europeană și unul dintre tehnicienii care și-au lăsat amprenta în istoria fotbalului cu filosofia sa de joc.

Istoricul din Manchester City – Liverpool în „era” Pep Guardiola

1 iulie 2016 este data la care Josep Guardiola a preluat conducerea tehnică a echipei Manchester City. De atunci, managerul catalan a stat pe bancă de 549 de ori! Așadar, meciul 550 va fi în fața clubului pe care îl consideră cel mai puternic oponent al său. Pep Guardiola a lăudat în mai multe rânduri Liverpool din perioada Jurgen Klopp. A repetat discursul la superlativ și la conferința de presă premergătoare partidei de duminică.

„Sunt în această țară de mult timp și, bineînțeles, Barcelona a avut un impact uriaș asupra vieții mele. De la un simplu copil de mingi, până la a fi jucător și antrenor. Iar Bayern a fost și ea un capitol important, dar Liverpool, cu Klopp, a fost cel mai mare rival din această țară și nu poate exista nimic mai bun. Este destinul” – au fost cuvintele lui Pep Guardiola, citate de Marca.

Pep Guardiola a înfruntat-o pe Liverpool, de când a devenit manager la Manchester City, de 25 de ori! Doar o singură întâlnire a fost amicală, un Manchester City – Liverpool 1-2 de pe 26.07.2018. În rest, giganții englezi s-au luptat de 24 de ori în Premier League, Liga Campionilor, Supercupa, Cupa și Cupa Ligii Angliei. Bilanțul întâlnirilor oficiale este clar în favoarea „cormoranilor”: 10 victorii, 8 remize și doar 6 înfrângeri.

În Premier League, raportul este echilibrat, însă tot „The Reds” se află în avantaj. Liverpool are în „era” Guardiola 6 succese, 7 remize și 5 eșecuri contra „cetățenilor”. În ciuda statisticii din meciurile directe, Manchester City și-a impus supremația în campionat de 6 ori. „Cormoranii” au realizat această performanță doar în două rânduri, în 2020 sub comanda lui Jurgen Klopp și în stagiunea precedentă cu Arne Slot. Așadar, Pep Guardiola a făcut diferența prin faptul că a reușit să își pregătească mai bine elevii în celelalte etape.

Manchester City, golaveraj superior față de Liverpool

Deși Liverpool, fie cu Jurgen Klopp, fie cu Arne Slot, este „nașul” lui Pep Guardiola, golaverajul în meciurile oficiale este pozitiv pentru Manchester City! 39 de goluri marcate și 37 primite relevă că City atunci când s-a impus a făcut-o la diferențe mult mai mari de scor.

Printre exemplele ce merită a fi amintite se numără: Manchester City – Liverpool 5-0 (09.09.2017, Premier League), Manchester City – Liverpool 4-0 (02.07.2020, Premier League), Liverpool – Manchester City 1-4 (07.02.2021, Premier League) sau Manchester City – Liverpool 4-1 (01.04.2023, Premier League).

Mohamed Salah, coșmarul lui Pep Guardiola

Dincolo de meritele întregii echipe și ale antrenorilor, în bilanțul pozitiv înregistrat de Liverpool cu Manchester City se remarcă în mod deosebit Mohamed Salah. „Faraonul” a adunat pentru „The Reds” contra „cetățenilor”, în „era” Guardiola, 13 goluri goluri și 8 pase decisive! Salah a contribuit astfel la 56,76% (21 din 37) din golurile marcate de Liverpool împotriva formației antrenorului catalan.

Până și în singurul amical disputat de City și Liverpool în 9 ani, de când a venit Pep Guardiola pe Etihad, Mohamed Salah a punctat. El a fost cel care a egalat în succesul „cormoranilor” cu 2-1 de pe 26.07.2018.

Toate duelurile dintre Manchester City și Liverpool în „era” Guardiola

31.12.2016, Premier League: Liverpool – Manchester City 1-0 (Wijnaldum 8’)

– Manchester City 1-0 (Wijnaldum 8’) 19.03.2017, Premier League: Manchester City – Liverpool 1-1 (Aguero 69’ / Milner 51’ pen.)

09.09.2017, Premier League: Manchester City – Liverpool 5-0 (Aguero 25’, Gabriel Jesus 45 + 6’, 53’, Sane 77’, 90 + 1’)

– Liverpool 5-0 (Aguero 25’, Gabriel Jesus 45 + 6’, 53’, Sane 77’, 90 + 1’) 14.01.2018, Premier League: Liverpool – Manchester City 4-3 (Oxlade-Chamberlain 9’, Firmino 59’, Mane 61’, Salah 68’ / Sane 40’, Silva 84’, Gundogan 90 + 1’)

– Manchester City 4-3 (Oxlade-Chamberlain 9’, Firmino 59’, Mane 61’, Salah 68’ / Sane 40’, Silva 84’, Gundogan 90 + 1’) 04.04.2018, sferturi de finală Liga Campionilor: Liverpool - Manchester City 3-0 (Salah 12’, Oxlade-Chamberlain 21’, Mane 31’)

- Manchester City 3-0 (Salah 12’, Oxlade-Chamberlain 21’, Mane 31’) 10.04.2018, sferturi de finală Liga Campionilor: Manchester City – Liverpool 1-2 (Gabriel Jesus 2’, Salah 56’, Firmino 77’)

1-2 (Gabriel Jesus 2’, Salah 56’, Firmino 77’) 26.07.2018 , amical: Manchester City – Liverpool 1-2 (Sane 57’ / Salah 63’, Mane 90 + 4’ pen.)

, amical: Manchester City – 1-2 (Sane 57’ / Salah 63’, Mane 90 + 4’ pen.) 07.10.2018, Premier League: Liverpool – Manchester City 0-0

03.01.2019, Premier League: Manchester City – Liverpool 2-1 (Aguero 40’, Sane 72’ / Firmino 64’)

– Liverpool 2-1 (Aguero 40’, Sane 72’ / Firmino 64’) 04.08.2019, Supercupa Angliei: Liverpool – Manchester City 1-1* (Matip 77’ / Sterling 12’), 4-5 d.l.d.d.

*Orice meci în care departajarea se face de la 11 metri este considerat din punct de vedere tehnic o remiză.