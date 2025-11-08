Echipa promovată în vara trecută continuă să surprindă. Sunderland a remizat 1-1 cu Everton în etapa precedentă și se menține în zona locurilor europene, cu doar o înfrângere în ultimele opt meciuri de campionat.



Pe teren propriu, „Pisicile Negre” sunt greu de dărâmat: nu au pierdut niciun meci acasă în acest sezon (3 victorii, 2 remize).



Formația lui Mikel Arteta vine cu moral excelent. A câștigat ultimele cinci meciuri de Premier League și nu a primit gol în ultimele patru.



Dacă Arsenal nu primește gol nici azi, va bifa cinci meciuri consecutive în Premier League fără gol încasat pentru prima dată din 1987.



„Tunarii”, neînvinși din 2009!



Sunderland nu a mai bătut-o pe Arsenal în campionat din 2009. În ultimele 15 confruntări din Premier League, londonezii sunt neînvinși (10 victorii, 5 remize).



Pe Stadium of Light, Arsenal a câștigat cinci din ultimele șase dispute.

