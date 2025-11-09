Sunderland, echipa promovată în această vară, continuă să surprindă Anglia. Echipa se află pe locul 4 după 11 etape, cu 19 puncte, iar unul dintre oamenii momentului este Brian Brobbey, atacant de forță, 1,80 m și 90 de kilograme. Fotbalist format la Ajax, în vârstă de 23 de ani, a marcat golul egalizator în minutul 90+4, în meciul cu Arsenal, liderul campionatului. VEZI VIDEO

Puțini știu însă că numele Brobbey are legături directe cu fotbalul din România. Fratele lui este Kevin Luckassen, fotbalistul lui FC Argeș. Un alt frate, Derrick Luckassen, joacă la Pafos, acolo unde este coleg cu românul Vlad Dragomir. Al treilea frate, Samuel Brobbey, evoluează în liga a treia din Olanda.

Brian Brobbey a crescut la Ajax, unde a debutat în 2020. A plecat la RB Leipzig, însă a revenit la Amsterdam după câteva luni. La „lăncieri” a prins continuitate, a marcat 22 de goluri și a fost desemnat „Ajax Player of the Year” în 2024.



Transferul decisiv a venit în septembrie 2025. Sunderland a plătit 20 de milioane de lire sterline pentru el. Debutul a fost lent, dar Brobbey a început să decidă meciuri. A dat o pasă de gol în victoria cu Chelsea, tot în prelungiri. Iar acum, a lovit din nou în ultimul minut, contra lui Arsenal.



La scorul de 2-1 pentru londonezi, în minutul 90+4, atacantul olandez a găsit poarta cu o execuție parcă scoasă din artele marțiale.



Sunderland rămâne neînvinsă acasă în acest sezon și se uită, deocamdată, de sus, în clasament. Următorul meci al lui Sunderland este cu Fulham, pe 22 noiembrie.


