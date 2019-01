Nantes, gest extraordinar pentru Emiliano Sala! Ce vor purta fotbalistii in partida cu St. Etienne! Zidane este cu ochii pe meci!

Nantes joaca astazi primul meci de la disparitia atacantului.

Fosta echipa a lui Emiliano Sala, FC Nantes, joaca in aceasta seara pe teren propriu, contra lui Saint Etienne, primul meci de la disparitia atacantului.

Emiliano Sala nu a fost gasit nici pana in acest moment. El se afla la bordul unui avion de dimensiuni reduse peste Canalul Manecii, cand aeronava a disparut de pe radare. Astazi, echipele de cautare au gasit doua perne care se presupune ca provin din scaunele avionului prabusit.

Toate tricourile de joc ale fotbalistilor de la Nantes vor fi inscriptionate in aceasta seara cu numele atacantului argentinian, in semn de omagiu pentru acesta. Fostul antrenor al Realului, francezul Zinedine Zidane este si el cu ochii pe meciul din aceasta seara si inca spera ca fotbalistul va fi gasit in viata.