Casemiro, decizie crucială pentru cariera sa: „Nu voi uita niciodată asta”

Casemiro, decizie crucială pentru cariera sa: „Nu voi uita niciodată asta” Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moment important pentru Casemiro, mijlocașul defensiv al formației Manchester United. 

TAGS:
CasemiroManchester UnitedPremier League
Din articol

Casemiro (33 de ani) a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, că se va despărți de Manchester United în vară, când îi va expira contractul.

Casemiro și-a luat adio de la Manchester United

„Închizătorul” brazilian a publicat un mesaj de recunoștință pentru felul în care a fost tratat pe Old Trafford de către club și fani.  

„De la prezentarea mea, din prima zi, de când am ajuns la aeroport, toată lumea, fanii, colegii, toţi au fost foarte calzi cu mine. Nu doar cu mine, ci cu toată familia! Din prima zi în care am venit pe stadion, fanii deja îmi scandau numele şi îmi cântau. Nu voi uita niciodată asta.

Acest club înseamnă foarte mult pentru mine şi pentru familia mea. Este special şi mereu voi purta clubul în suflet pentru restul vieţii mele. Mereu voi fi fan Manchester United, la fel şi familia mea. În Anglia sunt roşu şi ţin cu Manchester United până mor. Vreau să vă mulţumesc pentru tot.

Acesta nu este un la revedere, dar este un capitol încheiat din viaţă. Voi fi mereu alături de Manchester United. Vă mulţumesc tuturor celor chiar mi-au făcut perioadă din viaţă foarte specială, în special fanilor. Nu îmi voi uita cântecul niciodată. Mulţumesc!” - a fost mesajul lui Casemiro, transmis pe Instagram.

Parcursul lui Casemiro la Manchester United

  • 146 de partide a adunat Casemiro la Manchester United, pentru care a marcat de 21 de ori şi a pasat decisiv în 13 rânduri. 
  • 70,65 de milioane de euro au plătit „Diavolii Roșii” către „Los Blancos” pentru Casemiro în vara anului 2022. 
  • Două trofee a cucerit brazilianul la United: Cupa Ligii (2023) și Cupa Angliei (2024). 
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester United, pregătită de o lovitură în Premier League! Vrea fotbalistul cu 155 de meciuri la rivala care l-a crescut
Manchester United, pregătită de o lovitură în Premier League! Vrea fotbalistul cu 155 de meciuri la rivala care l-a crescut
Manchester United, Arsenal, Barcelona și Real Madrid se luptă pentru semnătura puștiului-minune de la Dinamo Zagreb
Manchester United, Arsenal, Barcelona și Real Madrid se luptă pentru semnătura puștiului-minune de la Dinamo Zagreb
Antoine Semenyo, șters cu Manchester United: ce a spus fotbalistul de 72.000.000 de euro când a semnat cu Man. City
Antoine Semenyo, șters cu Manchester United: ce a spus fotbalistul de 72.000.000 de euro când a semnat cu Man. City
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Intrare criminală în United - City! ”Centralul” Anthony Taylor, decizie de neînțeles
Intrare criminală în United - City! ”Centralul” Anthony Taylor, decizie de neînțeles
ULTIMELE STIRI
Speranță pentru „panterele” lui Becali: Bîrligea reduce din diferență la Zagreb, după un start de coșmar!
Speranță pentru „panterele” lui Becali: Bîrligea reduce din diferență la Zagreb, după un start de coșmar!
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu



Recomandarile redactiei
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League
Alte subiecte de interes
Erling Haaland devine acționar la un club din Spania! „Rivalul” Casemiro, deja investitor la aceeași echipă
Erling Haaland devine acționar la un club din Spania! „Rivalul” Casemiro, deja investitor la aceeași echipă
Apel de retragere!? Casemiro, la un pas de despărțirea de Manchester United
Apel de retragere!? Casemiro, la un pas de despărțirea de Manchester United
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

stirileprotv S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!