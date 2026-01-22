Casemiro, decizie crucială pentru cariera sa: „Nu voi uita niciodată asta”

Casemiro (33 de ani) a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, că se va despărți de Manchester United în vară, când îi va expira contractul.

Casemiro și-a luat adio de la Manchester United

„Închizătorul” brazilian a publicat un mesaj de recunoștință pentru felul în care a fost tratat pe Old Trafford de către club și fani.

„De la prezentarea mea, din prima zi, de când am ajuns la aeroport, toată lumea, fanii, colegii, toţi au fost foarte calzi cu mine. Nu doar cu mine, ci cu toată familia! Din prima zi în care am venit pe stadion, fanii deja îmi scandau numele şi îmi cântau. Nu voi uita niciodată asta.

Acest club înseamnă foarte mult pentru mine şi pentru familia mea. Este special şi mereu voi purta clubul în suflet pentru restul vieţii mele. Mereu voi fi fan Manchester United, la fel şi familia mea. În Anglia sunt roşu şi ţin cu Manchester United până mor. Vreau să vă mulţumesc pentru tot.

Acesta nu este un la revedere, dar este un capitol încheiat din viaţă. Voi fi mereu alături de Manchester United. Vă mulţumesc tuturor celor chiar mi-au făcut perioadă din viaţă foarte specială, în special fanilor. Nu îmi voi uita cântecul niciodată. Mulţumesc!” - a fost mesajul lui Casemiro, transmis pe Instagram.

