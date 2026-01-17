Intrare criminală în United - City! ”Centralul” Anthony Taylor, decizie de neînțeles

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă după-amiază, de la ora 14:30, în etapa cu numărul 22 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

Foto: VOYO

În minutul 11 al confruntării de pe Old Trafford, Diogo Dalot a intrat prin alunecare la Jeremy Doku, cu talpa exact pe tibia fotbalistului de la Manchester City, care s-a tăvălit imediat pe gazon.



Anthony Taylor i-a arătat doar cartonașul galben lui Diogo Dalot. Doku s-a ridicat de pe jos fără intervenția cadrelor medicale, iar meciul a continuat.



Faza demonstrează încă o dată agresivitatea din Premier League și faptul că astfel de situații sunt ”tolerate” de arbitri. Motivul pentru care Taylor nu a vrut să-l elimine pe Dalot poate fi legat și de ideea de a nu dezechilibra derby-ul încă din primele minute.

