Manchester United caută să își întărească mijlocul terenului. Conducerea „diavolilor roșii” este interesată de transferul lui Ruben Loftus-Cheek (29 de ani), aflat în prezent la AC Milan.

Manchester United îl vrea pe Ruben Loftus-Cheek

Informația a fost dezvăluită de talksport.com, care susține că experiența jucătorului este criteriul decisiv pentru United.

Dacă mutarea se va concretiza, Manchester United va aduce pe Old Trafford un mijlocaș central crescut de academia lui Chelsea, important în istoria recentă a clubului.

Un fotbalist important în istoria recentă a lui Chelsea

Loftus-Cheek a plecat de la londonezi în 2023 la AC Milan, după ce a jucat în 155 de meciuri pentru club. A câștigat alături de albaștri Premier League (2017), Europa League (2019) și Supercupa Europei (2021).

De asemenea, el a marcat 13 goluri și a oferit 18 pase decisive pentru gruparea de pe Stamford Bridge.

Contractul lui Ruben Loftus-Cheek cu AC Milan expiră în vara anului 2027. Prin urmare, șefii „diavolilor roșii” vor fi nevoiți să achite o sumă consistentă pentru a-și asigura serviciile internaționalului englez (11 selecții).