Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30 | Debut în derby-ul cu Guardiola pentru Michael Carrick

Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30 | Debut în derby-ul cu Guardiola pentru Michael Carrick Premier League
Partida Manchester United - Manchester City va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 14:30.

Manchester UnitedManchester CityPremier LeagueVoyo
Partida Manchester United - Manchester City, din runda a 22-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30

Manchester United vine după în înfrângerea din FA Cup, scor 1-2, cu Brighton și după remiza, 2-2, cu Burnley din runda trecută de Premier League. Trupa lui Carrick se află pe locul șapte în clasament cu 32 de puncte în 21 de meciuri.

De cealaltă parte, Manchester City se află pe poziția a doua în Premier League, la șase puncte în spatele lui Arsenal. „Cetățenii” vin după victoriile din FA Cup (10-1 cu Exeter) și EFL Cup (2-0 cu Newcastle), dar au remizat în ultima rundă din campionat, scor 2-2, cu Brighton.

Ultima întâlnire dintre cele două formați a avut loc în turul acestui sezon de Premier League și s-a încheiat cu victoria echipei lui Pep Guaridola cu 3-0.

Michael Carrick, noul antrenor al lui Manchester United

Timp de trei ani, Carrick a fost antrenor secund la Manchester United, în staff-ul condus de Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, Carrick a fost antrenor interimar al ”Diavolilor” până la numirea lui Ralf Rangnick.

Manchester United este încântată să anunțe numirea lui Michael Carrick în funcția de antrenor principal al primei echipe masculine până la finalul sezonului 2025/26.

Carrick a disputat 464 de meciuri pentru club, cucerind cinci titluri de Premier League, Cupa Angliei, două Cupe ale Ligii, Liga Campionilor UEFA, Europa League și Cupa Mondială a Cluburilor FIFA.

El s-a alăturat staffului tehnic al primei echipe după retragerea din activitate, în 2018, și a lucrat sub comanda lui José Mourinho și Ole Gunnar Solskjær. După plecarea lui Solskjær, Carrick a condus clubul cu succes în perioada în care a ocupat rolul de antrenor interimar.

Fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough timp de doi ani și jumătate, începând din octombrie 2022”, a fost anunțul făcut de Manchester United.

În vârstă de 44 de ani, Michael Carrick a avut o singură aventură ca antrenor principal, la Middlesbrough, echipă pe care a condus-o în 136 de meciuri, în perioada 25 octombrie 2022 - 4 iunie 2025.

