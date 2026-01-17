Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30 | Debut în derby-ul cu Guardiola pentru Michael Carrick

Partida Manchester United - Manchester City, din runda a 22-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30

Manchester United vine după în înfrângerea din FA Cup, scor 1-2, cu Brighton și după remiza, 2-2, cu Burnley din runda trecută de Premier League. Trupa lui Carrick se află pe locul șapte în clasament cu 32 de puncte în 21 de meciuri.

De cealaltă parte, Manchester City se află pe poziția a doua în Premier League, la șase puncte în spatele lui Arsenal. „Cetățenii” vin după victoriile din FA Cup (10-1 cu Exeter) și EFL Cup (2-0 cu Newcastle), dar au remizat în ultima rundă din campionat, scor 2-2, cu Brighton.

Ultima întâlnire dintre cele două formați a avut loc în turul acestui sezon de Premier League și s-a încheiat cu victoria echipei lui Pep Guaridola cu 3-0.

