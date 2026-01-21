Manchester United s-a înscris pe lista cluburilor importante dornice să îl transfere pe mijlocașul ofensiv brazilian Rafael Belinho (17 ani), aflat în momentul de față la Dinamo Zagreb II.

Luptă puternică pentru Rafael Belinho

Arsenal, Barcelona și Real Madrid apreciază, la rândul lor, potențialul adolescentului și sunt interesate de semnătura sa.

Regulile impuse de Brexit l-ar împiedica pe Belinho să ajungă la Arsenal, Manchester United sau la orice altă grupare din Premier League până când împlinește 18 ani, adică pe 13 ianuarie 2027.

Profilul lui Belinho

Cu toate acestea, formațiile interesate din campionatul Angliei de puștiul brazilian au posibilitatea să semneze un contract cu el încă de acum, informează MirrorFootball, citat de Transfer News Live.

Chiar dacă nu a debutat într-o partidă oficială la nivel de profesioniști, Rafael Belinho a impresionat deja membrii departamentelor de scouting ai cluburilor mari. El s-a remarcat în special prin tehnică și viziune de joc.

