VIDEO EXCLUSIV Antoine Semenyo, șters cu Manchester United: ce a spus fotbalistul de 72.000.000 de euro când a semnat cu Man. City

Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Semenyo a debutat în Premier League chiar în derby-ul cu Manchester United, pe care „cetățenii” l-au pierdut cu 0-2.

TAGS:
Antoine SemenyoManchester CityPremier LeagueBournemouth
Din articol

Antoine Semenyo a fost transferat în această lună de Manchester City de la Bournemouth în schimbul a 72 de milioane de euro și a debutat în Premier League chiar împotriva rivalei Manchester United.

Ghanezul a fost șters în insuccesul clar de pe Old Trafford, dar a evoluat în nota echipei antrenate de Pep Guardiola: sub așteptări.

Antoine Semenyo: „Aici sunt cei mai buni antrenori și jucători”

Antoine Semenyo este cel mai răsunător transfer făcut în fotbalul european de până acum.

Într-un interviu acordat imediat după ce a semnat cu formația lui Pep Guardiola, aripa dreapta a vorbit despre principalele sale calități, dar și despre momentele complicate din cariera sa.

„Ca să fiu sincer am muncit foarte mult pentru a ajunge aici, la nivelul acesta și sunt foarte încântat, iar acum aștept să văd ce urmează.

Cred că sunt puternic, rapid, solid și un jucător decisiv, dar care încă învață, cred că mai am până să îmi pot atinge potențialul maxim. Consider că decizia de a veni aici mă va ajuta mult pe viitor, pentru că aici sunt cei mai buni antrenori și jucători.

Pentru a ajunge la nivelul acesta a trebuit să am un caracter puternic, să fiu tare din punct de vedere mental, dar m-au ajutat și familia și prietenii, care m-au ținut cu picioarele pe pământ, care mereu m-au împins de la spate. 

Cu toate acestea, am trecut și singur prin momente grele și probabil că așa am devenit omul care sunt astăzi, puternic, fără frici și gata să arăt lumii cine sunt.”, a spus Antoine Semenyo.

Fotbalistul ghanez a explicat ce înseamnă acest transfer la Manchester City pentru el și nu s-a ferit să spună că își dorește ca „cetățenii” să reintre în lupta la titlu.

După ce Arsenal și cu Manchester City au evoluat în runda cu numărul 22, „tunarii” se află pe primul loc la șapte puncte de „cetățeni”.

Semenyo spera să o poată readuce pe Manchester City în lupta la titlu: „O să fie o provocare”

„Când vezi ce a reușit Manchester City în ultimii ani, îți dorești să faci parte din echipă, să joci cu cei mai buni jucători din lume, eu mi-am dorit să fac parte din asta și iată că acum fac parte și putem câștiga și mai multe trofee.

O să fie o provocare să intrăm în curs pentru titlul din Premier League, dar sunt pregătit să fac parte din această experiență”, a adăugat ghanezul.

Semenyo a vorbit și despre ultimul său ca jucătorul a lui Bournemouth, care a fost cu totul special. Fotbalistul de 26 de ani a marcat golul victoriei în succesul „cireșelor” cu Tottenham, scor 3-2, chiar de ziua lui.

(n.r. Cum a fost ultimul meci la Bournemouth pentru tine?) Totul s-a aliniat, s-a simțit totul destul de emoționant, mai ales că am plecat fix după acel meci. Am adorat timpul petrecut acolo (n.r. la Bournemouth), cu toată lumea, de la coechipieri, la antrenor și la staff-ul echipei, până la fani. Am încercat să fiu așa cum sunt eu cu toată lumea, iar toată lumea a părut să mă îndrăgească și sper că pot să fac același lucru și aici”, a declarat Semenyo.

Aripa dreapta a adunat 24 de meciuri în acest sezon și a reușit 12 goluri și 4 pase decisive.

Antoine Semenyo a strâns 110 partide în tricoul lui Bournemouth, reușind 32 de goluri și 13 assist-uri.

65 de milioane de euro este cota fotbalistului ghanez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
E gata! Transfer tare la Manchester City
E gata! Transfer tare la Manchester City
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Manchester City dă lovitura și îi ”fură” transferul lui Liverpool: ”Asta s-a întâmplat în ultimele 12 ore”
Manchester City dă lovitura și îi ”fură” transferul lui Liverpool: ”Asta s-a întâmplat în ultimele 12 ore”
ULTIMELE STIRI
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB



Recomandarile redactiei
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71
Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71
Alte subiecte de interes
PORTRET | Transferul iernii în Premier League, obligat să renunțe la fotbal: "Acea privire a mamei mă va urmări toată viața"
PORTRET | Transferul iernii în Premier League, obligat să renunțe la fotbal: "Acea privire a mamei mă va urmări toată viața"
500 de milioane de euro! Manchester City dă cu bani în stânga și în dreapta
500 de milioane de euro! Manchester City dă cu bani în stânga și în dreapta
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!