Antoine Semenyo a fost transferat în această lună de Manchester City de la Bournemouth în schimbul a 72 de milioane de euro și a debutat în Premier League chiar împotriva rivalei Manchester United.
Ghanezul a fost șters în insuccesul clar de pe Old Trafford, dar a evoluat în nota echipei antrenate de Pep Guardiola: sub așteptări.
Antoine Semenyo: „Aici sunt cei mai buni antrenori și jucători”
Antoine Semenyo este cel mai răsunător transfer făcut în fotbalul european de până acum.
Într-un interviu acordat imediat după ce a semnat cu formația lui Pep Guardiola, aripa dreapta a vorbit despre principalele sale calități, dar și despre momentele complicate din cariera sa.
„Ca să fiu sincer am muncit foarte mult pentru a ajunge aici, la nivelul acesta și sunt foarte încântat, iar acum aștept să văd ce urmează.
Cred că sunt puternic, rapid, solid și un jucător decisiv, dar care încă învață, cred că mai am până să îmi pot atinge potențialul maxim. Consider că decizia de a veni aici mă va ajuta mult pe viitor, pentru că aici sunt cei mai buni antrenori și jucători.
Pentru a ajunge la nivelul acesta a trebuit să am un caracter puternic, să fiu tare din punct de vedere mental, dar m-au ajutat și familia și prietenii, care m-au ținut cu picioarele pe pământ, care mereu m-au împins de la spate.
Cu toate acestea, am trecut și singur prin momente grele și probabil că așa am devenit omul care sunt astăzi, puternic, fără frici și gata să arăt lumii cine sunt.”, a spus Antoine Semenyo.
Fotbalistul ghanez a explicat ce înseamnă acest transfer la Manchester City pentru el și nu s-a ferit să spună că își dorește ca „cetățenii” să reintre în lupta la titlu.
După ce Arsenal și cu Manchester City au evoluat în runda cu numărul 22, „tunarii” se află pe primul loc la șapte puncte de „cetățeni”.
Semenyo spera să o poată readuce pe Manchester City în lupta la titlu: „O să fie o provocare”
„Când vezi ce a reușit Manchester City în ultimii ani, îți dorești să faci parte din echipă, să joci cu cei mai buni jucători din lume, eu mi-am dorit să fac parte din asta și iată că acum fac parte și putem câștiga și mai multe trofee.
O să fie o provocare să intrăm în curs pentru titlul din Premier League, dar sunt pregătit să fac parte din această experiență”, a adăugat ghanezul.
Semenyo a vorbit și despre ultimul său ca jucătorul a lui Bournemouth, care a fost cu totul special. Fotbalistul de 26 de ani a marcat golul victoriei în succesul „cireșelor” cu Tottenham, scor 3-2, chiar de ziua lui.
„(n.r. Cum a fost ultimul meci la Bournemouth pentru tine?) Totul s-a aliniat, s-a simțit totul destul de emoționant, mai ales că am plecat fix după acel meci. Am adorat timpul petrecut acolo (n.r. la Bournemouth), cu toată lumea, de la coechipieri, la antrenor și la staff-ul echipei, până la fani. Am încercat să fiu așa cum sunt eu cu toată lumea, iar toată lumea a părut să mă îndrăgească și sper că pot să fac același lucru și aici”, a declarat Semenyo.
Aripa dreapta a adunat 24 de meciuri în acest sezon și a reușit 12 goluri și 4 pase decisive.
Antoine Semenyo a strâns 110 partide în tricoul lui Bournemouth, reușind 32 de goluri și 13 assist-uri.
65 de milioane de euro este cota fotbalistului ghanez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com