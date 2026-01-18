Antoine Semenyo a fost transferat în această lună de Manchester City de la Bournemouth în schimbul a 72 de milioane de euro și a debutat în Premier League chiar împotriva rivalei Manchester United.

Ghanezul a fost șters în insuccesul clar de pe Old Trafford, dar a evoluat în nota echipei antrenate de Pep Guardiola: sub așteptări.



Antoine Semenyo: „Aici sunt cei mai buni antrenori și jucători”



Antoine Semenyo este cel mai răsunător transfer făcut în fotbalul european de până acum.

Într-un interviu acordat imediat după ce a semnat cu formația lui Pep Guardiola, aripa dreapta a vorbit despre principalele sale calități, dar și despre momentele complicate din cariera sa.

„Ca să fiu sincer am muncit foarte mult pentru a ajunge aici, la nivelul acesta și sunt foarte încântat, iar acum aștept să văd ce urmează.

Cred că sunt puternic, rapid, solid și un jucător decisiv, dar care încă învață, cred că mai am până să îmi pot atinge potențialul maxim. Consider că decizia de a veni aici mă va ajuta mult pe viitor, pentru că aici sunt cei mai buni antrenori și jucători.

Pentru a ajunge la nivelul acesta a trebuit să am un caracter puternic, să fiu tare din punct de vedere mental, dar m-au ajutat și familia și prietenii, care m-au ținut cu picioarele pe pământ, care mereu m-au împins de la spate.

Cu toate acestea, am trecut și singur prin momente grele și probabil că așa am devenit omul care sunt astăzi, puternic, fără frici și gata să arăt lumii cine sunt.”, a spus Antoine Semenyo.