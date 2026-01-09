Bornă unică pentru Pep Guardiola! Primul manager din istorie care ajunge la o sumă ireală de transferuri

Pep Guardiola (54 de ani) a devenit primul manager din istoria fotbalului care cheltuiește două miliarde de euro pentru transferuri.
Pep Guardiola, bornă unică în materie de transferuri
Antrenorul catalan a atins borna respectivă după cele 72 de milioane de euro pe care le-a cheltuit pentru transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.
Informația a fost confirmată de către Transfermarkt, citat de către Transfer News Live.
Manchester City și-a asigurat serviciile lui Semenyo chiar în cursul zilei de astăzi, 9 ianuarie 2026.
Guardiola, întrecut de Arsenal și Manchester United
Pep Guardiola a devenit manager și antrenor principal la Manchester City în vara anului 2016. De atunci, catalanul a cheltuit pentru transferuri 1.100.000.000 de euro!
Totuși, în mod paradoxal, nu City a fost gruparea din Premier League cu cele mai mari cheltuieli de la venirea lui Guardiola. „Cetățenii” sunt depășiți la sumele de transfer de Manchester United și Arsenal Londra.
- 563 de meciuri, 403 victorii, 72 de remize și 88 de înfrângeri reprezintă bilanțul total al lui Pep Guardiola la Manchester City.
- 18 trofee a câștigat Pep Guardiola la Manchester City, dintre care 6 Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).