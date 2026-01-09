Bornă unică pentru Pep Guardiola! Primul manager din istorie care ajunge la o sumă ireală de transferuri

Pep Guardiola (54 de ani) a devenit primul manager din istoria fotbalului care cheltuiește două miliarde de euro pentru transferuri.

Pep Guardiola, bornă unică în materie de transferuri

Antrenorul catalan a atins borna respectivă după cele 72 de milioane de euro pe care le-a cheltuit pentru transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.

Informația a fost confirmată de către Transfermarkt, citat de către Transfer News Live.

