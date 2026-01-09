Bornă unică pentru Pep Guardiola! Primul manager din istorie care ajunge la o sumă ireală de transferuri

Bornă unică pentru Pep Guardiola! Primul manager din istorie care ajunge la o sumă ireală de transferuri Premier League
Emanoil Ursache
Pep Guardiola nu are egal când vine vorba de sume de transferuri printre manageri. Totuși, două cluburi din Premier League îl întrec de când a ajuns la Manchester City.

Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueAnglia
Pep Guardiola (54 de ani) a devenit primul manager din istoria fotbalului care cheltuiește două miliarde de euro pentru transferuri.

Pep Guardiola, bornă unică în materie de transferuri

Antrenorul catalan a atins borna respectivă după cele 72 de milioane de euro pe care le-a cheltuit pentru transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth. 

Informația a fost confirmată de către Transfermarkt, citat de către Transfer News Live.

Manchester City și-a asigurat serviciile lui Semenyo chiar în cursul zilei de astăzi, 9 ianuarie 2026.

Guardiola, întrecut de Arsenal și Manchester United

Pep Guardiola a devenit manager și antrenor principal la Manchester City în vara anului 2016. De atunci, catalanul a cheltuit pentru transferuri 1.100.000.000 de euro!

Totuși, în mod paradoxal, nu City a fost gruparea din Premier League cu cele mai mari cheltuieli de la venirea lui Guardiola. „Cetățenii” sunt depășiți la sumele de transfer de Manchester United și Arsenal Londra. 

  • 563 de meciuri, 403 victorii, 72 de remize și 88 de înfrângeri reprezintă bilanțul total al lui Pep Guardiola la Manchester City. 
  • 18 trofee a câștigat Pep Guardiola la Manchester City, dintre care 6 Premier League și o Ligă a Campionilor (2023). 
