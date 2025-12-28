Fosta campioană a Angliei - Manchester City a învins, sâmbătă (27 decembrie), în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia Nottingham Forest, în etapa a 18-a din Premier League. Pentru gazde a marcat Hutchinson (în minutul 54), iar pentru oaspeți au punctat Reijnders (minutul 48) și Cherki (mintuul 83).

Manchester City, victorie în Premier League. Reacția lui Pep Guardiola

A fost o victorie foarte importantă pentru ”cetățeni”, iar Pep Guardiola a avut chiar un discurs laudativ la adresa jucătorilor, cum puține a oferit în ultimele luni. Per total, Manchester City este departe de evoluțiile din anii în care domina Premier League de la un capăt la celălalt.

În urma etapei a 18-a din Premier League, Manchester City rămâne la numai două puncte de liderul Arsenal. Va termina runda tot pe locul 2, astfel că duelul pentru titlu este un foarte strâns.

”Mentalitatea echipei a fost incredibilă. Sunt din nou foarte mulțumit de băieți. Însă, au fost prea mulți jucători în spatele mingii și nu în zonele potrivite.

Când pătrunzi în interior, te uiți în exterior pentru a avea șansa de a crea ocazii. În prima repriză am avut prea mulți jucători în spate. Asta a fost o problemă pentru noi.

Am vorbit puțin la pauză și în primele minute din partea secundă, am schimbat forma echipei pentru a ataca puțin diferit... .

Uneori, când iei o decizie și funcționează imediat, ești mai expus la tranziții, de aceea primim goluri, dar, în general, suntem foarte, foarte mulțumiți de echipă”, a spus Pep Guardiola după victoria cu Nottingham.

Manchester City, la două puncte de Arsenal

În runda următoare din prima ligă a Angliei, Manchester City va evolua pe terenul celor de la Sunderland, aflați pe locul 7, cu 27 de puncte.

