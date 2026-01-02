Început prost de an pentru Manchester City! Pentru că, joi, echipa a remizat cu Sunderland, în deplasare, scor 0-0. Iar rezultatul a pus gaz pe foc într-o situație deja tensionată.

Presa din Anglia vehiculează zvonuri despre o despărţire între Guardiola şi Manchester City, mai ales în contextul în care Enzo Maresca, fostul asistent al spaniolului, a plecat recent de la Chelsea.

La conferinţa de presă organizată vineri, înaintea meciului cu Leeds United, din etapa a 20-a a Premier League, Guardiola a răspuns întrebărilor adresate de jurnalişti. Doar că, la un moment, ibericul s-a enervat teribil, văzând că cele mai multe întrebări sunt despre viitorul său, la City.

„Vreţi să mă concediaţi? Salariul meu este atât de mare... Mai am un an de contract după ce se termină acest sezon. Am contract. Am spus-o de o mie de ori. Ştiu că te-ai săturat de mine după 10 ani aici. Într-o zi voi pleca, îţi promit. Sunt fericit aici, superiorii mei mă respectă şi au dovedit-o anul trecut când nu am câştigat niciun meci în trei luni”, a tunat Pep, potrivit news.ro.

Guardiola a comentat şi plecarea lui Maresca de la Chelsea, în condiţiile în care italianul a fost secundul său la Manchester City, în sezonul triplei, 2022-23: „Chelsea pierde un antrenor incredibil. Dar este o decizie luată de consiliul de administraţie al lui Chelsea, nu am niciun cuvânt de spus în această privinţă. Asta nu face decât să confirme cât de norocos sunt aici, clubul meu este extraordinar”.

