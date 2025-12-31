Veste bună pentru Manchester City! Anunțul lui Pep Guardiola

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, este apt să revină pe teren după o accidentare la muşchii ischiogambieri, a declarat antrenorul Pep Guardiola.

Şi Jérémy Doku, absent de aproape trei săptămâni din cauza unei accidentări la picior, ar putea fi introdus în teren.

City vizează a noua victorie consecutivă în toate competiţiile, joi, cu Sunderland.

„Rodri s-a întors. Poate va putea juca câteva minute. Avem nevoie de el. Poate şi Doku”, a declarat Guardiola, a cărui echipă se află la cinci puncte în spatele liderului Arsenal.

„Am avut şapte sau opt jucători accidentaţi, dintre care doi în timpul Cupei Africii pe Naţiuni. Cinci jucători accidentaţi revin treptat.

Aşadar, în ceea ce priveşte efectivul, nu suntem în cea mai bună formă în acest moment, dar în ceea ce priveşte punctele, suntem mai buni decât în sezonul trecut”, a concluzionat Guardiola, potrivit news.ro.

