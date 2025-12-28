Pep Guardiola a discutat deschis despre sentimentele pe care i le stârnește Rayan Cherki, decarul și mijlocașul ofensiv al lui Manchester City, prin evoluțiile sale în tricoul „cetățenilor”.

Pep Guardiola l-a analizat pe Rayan Cherki

Cherki este omul momentului la City, după ce a înscris un gol și a oferit o pasă de gol în victoria cu Nottingham (2-1). Guardiola a dezvăluit că are momente în care vrea să urle la elevul său, dar și în care l-ar săruta de bucurie, subliniind că francezul trebuie să își atingă potențialul maxim.

„Rayan Cherki trebuie să-şi pună în valoare talentul incredibil pe care-l are”, a declarat antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, sâmbătă seara, după ce echipa sa s-a impus cu scorul de 2-1 în faţa lui Nottingham Forest, pe City Ground Stadium, în etapa a 18-a din Premier League, scrie DPA, citată de Agerpres.

Atacantul internaţional francez Cherki a fost autorul golului victoriei în minutul 83, după ce City deschisese scorul în minutul 48 prin Tijjani Reijnders, din pasa lui Ckerki, iar „pădurarii” egalaseră în minutul 54 prin Omari Hutchinson.

Guardiola: „Sentimentele mele trec de la o extremă la alta”

„Am avut destule nemulţumiri faţă de Cherki înainte, dar acum am vrut să-l iau în braţe de bucurie. Sunt momente în care strig la el, ţip la el, şi sunt momente în care vreau să-l sărut ca urmare a jocului strălucit pe care-l face, sentimentele mele trec de la o extremă la alta faţă de el.



Ceea ce vreau este să-i permit să-şi exprime talentul incredibil pe care-l are, potenţialul său uriaş. Sigur, trebuie să jucăm bine şi în apărare, şi important este ca Cherki să primească mingea atunci când se află în poziţii favorabile. Repriza a doua cu Forest a fost mai bună decât prima parte a jocului", a mărturisit Guardiola.



Manchester City se află după 18 etape pe locul 2 în Premier League, cu 40 de puncte, la două puncte de liderul Arsenal.

