Bombă în Premier League! John Terry în locul lui Enzo Maresca la Chelsea

Chelsea este în căutarea unui nou antrenor după demiterea lui Enzo Maresca.

Oficialii albaștrilor au decis să renunțe la serviciile lui Enzo Maresca și au anunțat plecarea acestuia cu efect imediat în prima zi a anului 2026.

Ultimul meci al antrenorului italian a fost remiza, scor 2-2, din partida cu Bournemouth - VEZI AICI rezumatul partidei.

John Terry, propus în locul lui Enzo Maresca: „Vreau să-i dau o șansă”

Conducerea londonezilor are în minte de un înlocuitor pentru Maresca, iar acesta vine din Ligue 1. În schimb, un jurnalist britanic a propus varianta aducerii unei legende a lui Chelsea pe bancă.

Richard Keys consideră că John Terry este varianta perfectă pentru a-l înlocui pe antrenorul italian.

„Dacă sunt fan Chelsea, vreau să-i dau o șansă lui JT (n.r. John Terry). Este un om al lui Chelsea până în măduva oaselor - a a aduant experiență și prin alte părți și nu există niciun motiv pentru care să nu poată face ce face Lampard la Coventry cu instrumente mai bune.”, a scris jurnalistul britanic, conform goal.com.

Fără experiență ca tehnician principal, Terry a făcut parte în trecut din staff-ul academiei lui Chelsea și a fost secund între 2018 și 2021 la Aston Villa, dar și la Leicester între aprielie 2023 și iunie 2023.

Fundașul englez a comentat pe pagina sa de tik tok demiterea lui Maresa din prima zi a acestui an.

„Este un mare șoc, pentru că acum trei sau patru săptămâni jucam atât de bine împotriva Barcelonei. A fost atât de bine, iar după patru săptămâni, forma și performanțele nu au fost în mod clar suficient de bune.”, a declarat John Terry.

717 meciuri, 67 de goluri și 29 de pase decisive sunt cifrele fabuloase ale fostului fuindaș în tricoul lui Chelsea.

Rezumat Premier League (VOYO) | Sunderland - Manchester City 0-0

