Bombă în Premier League! John Terry în locul lui Enzo Maresca la Chelsea

Oficialii albaștrilor au decis să renunțe la serviciile lui Enzo Maresca și au anunțat plecarea acestuia cu efect imediat în prima zi a anului 2026.

Ultimul meci al antrenorului italian a fost remiza, scor 2-2, din partida cu Bournemouth - VEZI AICI rezumatul partidei.



John Terry, propus în locul lui Enzo Maresca: „Vreau să-i dau o șansă”



Conducerea londonezilor are în minte de un înlocuitor pentru Maresca, iar acesta vine din Ligue 1. În schimb, un jurnalist britanic a propus varianta aducerii unei legende a lui Chelsea pe bancă.

Richard Keys consideră că John Terry este varianta perfectă pentru a-l înlocui pe antrenorul italian.

