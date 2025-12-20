Prima ofertă a lui Chelsea pentru N'Guessan a fost refuzată

Saint-Etienne, echipă retrogradată din Ligue 1 la finalul sezonului trecut, a refuzat oferta de 8 milioane de euro făcută de Chelsea pentru Djylian N'Guessan, dorind în schimbul atacantului cel puțin 12.5 milioane de euro plus bonusuri de performanță.

De tânărul fotbalist francez mai sunt interesate Arsenal, Tottenham, Bayern Munchen, Inter Milano și Brentford. "Les Verts" ocupă locul al doilea în Ligue 2, iar N'Guessan, care este comparat ca stil de joc cu vedeta Kylian Mbappe, a marcat un gol în zece apariții pentru clubul din Loire.



Este fiul lui Dany N'Guessan

Djylian N'Guessan (17 ani / 180 cm) este născut la Saint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique) și s-a format la AS Saint-Etienne Football Academy. La nivel de seniori a evoluat pentru Saint-Etienne II (2024-2025) și Saint-Etienne (2025-prezent). Are selecții pentru naționalele U16, U17 și U18 ale Franței și în palmares are o finală de UEFA European U17 Championship (2025) și includerea în echipa ideală a acestui turneu final.



Poate evolua pe posturile de atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 2 milioane de euro. El este fiul fostului atacant francez de origine ivoriană Dany N'Guessan (38 de ani), care a jucat la echipe precum Auxerre, Rangers, Leicester, Millwall, Charlton Athletic, Port Vale, AEL Larissa, Doncaster Rovers și IK Start.

Foto - Getty Images

