Gary O'Neil a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Racing Strasbourg, locul 7 din Ligue 1, a anunţat, miercuri, clubul francez de fotbal, informează AFP, citată de Agerpres.

Gary O'Neil, noul antrenor de la Strasbourg

Englezul în vârstă de 42 de ani, fost mijlocaş ofensiv, a mai antrenat anterior echipele Bournemouth şi Wolverhampton. Racing nu a specificat însă durata contractului său.

"O'Neil va conduce primul său antrenament joi şi va fi pe banca tehnică a lui Racing sâmbătă, pentru deplasarea la Avranches din Cupa Franţei", a transmis clubul în comunicatul său de presă.

O'Neil ajunge la Strasbourg cu două experienţe în Premier League: londonezul a condus de pe bancă 88 de meciuri în campionatul englez, mai întâi la Bournemouth (2022-2023), iar apoi la Wolverhampton (2023-2024).

Președintele lui Racing Strasbourg: „Este un antrenor exigent şi renumit”

Însă ultima sa experienţă s-a încheiat cu o demitere în decembrie 2024, după o serie de înfrângeri usturătoare.

"Este un antrenor exigent şi renumit, cu o abordare modernă a fotbalului, care se încadrează perfect în continuitatea proiectului nostru sportiv", a declarat preşedintele clubului, Marc Keller, în comunicat.

