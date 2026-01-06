Fostul tenismen și frații Pavăl (Dedeman) au fost surclasați de Ion Stoica (62 de ani) și Matei Zaharia (42 de ani), fondatorii gigantului software Databricks, care au urcat direct pe prima treaptă a podiumului Forbes, fiecare având o avere estimată la 3,9 miliarde de dolari.



Schimbarea de lider a survenit pe fondul unei explozii financiare a companiei americane Databricks. După o nouă rundă de finanțare finalizată recent, evaluarea companiei a sărit de la 100 la 134 de miliarde de dolari. Această mișcare i-a propulsat pe cei doi antreprenori de origine română mult peste rivalii lor din țară. În timp ce Stoica și Zaharia împart locul 1.010 în clasamentul global al miliardarilor, Ion Țiriac a coborât pe locul al treilea între români, cu o avere evaluată astăzi la 2,3 miliarde de dolari.



Nici proprietarii Dedeman nu au reușit să țină pasul cu ritmul impus de industria IT din Statele Unite. Dragoș Pavăl este cotat în prezent cu 2,2 miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl cu 1,5 miliarde de dolari. Un alt nume greu din tehnologie, Daniel Dines (UiPath), cu 1,8 miliarde de dolari, a coborât și el în clasament.



Ascensiunea fulminantă din Silicon Valley



Saltul spectaculos al averilor celor doi români, stabiliți în California și Canada, se bazează pe rezultatele financiare accelerate ale companiei pe care au fondat-o alături de profesori de la Universitatea Berkeley. Databricks a devenit al cincilea cel mai valoros „unicorn” din lume, depășind nume sonore precum Revolut sau Stripe și poziționându-se imediat după giganți precum OpenAI și SpaceX.



Oficialii companiei au explicat direcția în care vor merge sumele uriașe atrase de la investitori precum Insight Partners sau J.P. Morgan Asset Management: „Compania va folosi fondurile atrase pentru dezvoltarea afacerii, în special pe segmentul AI, dar și pentru a le oferi lichidități angajaților și finanțarea achizițiilor viitoare. Noua investiție de capital atrasă se bazează pe rezultatele financiare accelerate ale Databricks și subliniază viziunea companiei de a face datele și inteligența artificială accesibile tuturor organizațiilor.”



Ion Stoica, președinte executiv, și Matei Zaharia, director IT, au reușit o performanță rară: și-au dublat averea într-un timp record. Dacă în 2024 figurau cu 1,2 miliarde de dolari, iar în toamna lui 2025 urcaseră la 2,5 miliarde, începutul lui 2026 îi găsește la pragul de aproape 4 miliarde de dolari fiecare.

