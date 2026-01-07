Dan Nistor (37 de ani), decarul grupării Universitatea Cluj, a anunțat obiectivul echipei sale pentru finalul sezonului din Superliga României.

Dan Nistor, despre obiectivul Universității Cluj

Nistor a transmis că „șepcile roșii” își propun minimum să intre în play-off și eventual să realizeze o nouă calificare în preliminariile cupelor europene.

„Obiectivul minim este să repetăm ce am făcut anul trecut. Adică să intrăm în play-off și să facem o figură bună. De ce nu, dacă avem și un pic de șansă, să ne calificăm din nou într-o cupă europeană?!

Bătălia pentru play-off e foarte grea. Cred că e cea mai grea din ultimii ani, pentru că sunt foarte multe echipe care se bat pentru două locuri. Mai sunt însă 9 meciuri, 9 finale și se pot întâmpla multe.



Nistor: „Lucrurile vor arăta foarte bine pentru noi”

Dacă vom fi toți jucătorii apți, nu vom avea accidentări, eu cred că lucrurile vor arăta foarte bine pentru noi”, a declarat Dan Nistor.



După 21 de etape din sezonul regular, Universitatea Cluj se află pe locul 7 cu 33 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați (poziția a 6-a).



Elevii lui Cristiano Bergodi o vor înfrunta pe Dinamo, la București, pe 18 ianuarie, la reluarea campionatului.

