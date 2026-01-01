Enzo Maresca a fost demis din funcţia de manager al lui Chelsea.

Italianul a petrecut 18 luni pe banca tehnică a londonezilor, perioadă în care a câştigat Conference League şi Campionatul Mondial al Cluburilor în 2025.

Chelsea se află în acest sezon pe locul 5, la 15 puncte de liderul Arsenal și cu doar o victorie în ultimele șapte etape din Premier League.

Enzo Maresca, OUT! Anunțul clubului Chelsea



''Chelsea Football Club şi antrenorul principal Enzo Maresca s-au despărţit.

Cu echipa însă în cursă pentru obiective în patru competiţii, inclusiv calificarea în Champions League, Enzo şi clubul consideră că o schimbare oferă echipei cea mai nimerită şansă de a reveni pe calea cea bună'', se arată în comunicatul clubului.

Liam Rosenior de la Strasbourg este favoritul



Înlocuitorul italianului Maresca pare să fie Liam Rosenior (41 de ani).

Englezul este în prezent antrenorul lui Strasbourg din Ligue 1 și este considerat favoritul pentru postul de manager pe ”Stamford Bridge”.

Fost fotbalist în Premier League la Fulham, Reading, Hull City sau Brighton, Rosenior le-a mai pregătit până acum doar pe Derby County și Hull City înainte de a semna în 2024 cu Strasbourg.

