Iacopo Cernigoi, atacantul italian de de 31 de ani transferat inutil de CFR Cluj în toamnă, a plecat de la ardeleni și este ”disputat” de trei echipe din țara natală.

Transferat inexplicabil în toamnă de CFR Cluj după ce Rimini din Serie C nu i-a prelungit contractul, Cernigoi nu a demonstrat nimic la ardeleni.

După 87 de minute în 5 meciuri din Superligă, Cernigoi va reveni în Serie C din țara natală.

Iacopo Cernigoi, disputat de Cosenza, Trento și, mai nou, Virtus Verona



Trento, Cosenza și, mai nou, Virtus Verona se luptă pentru semnătura atacantului, aceasta din urmă fiind considerată de presa din Peninsulă și favorita pentru transferul fotbalistului.

”Pentru Virtus Verona, principala țintă din ofensivă este Iacopo Cernigoi, iar clubul a accelerat tratativele pentru a o contracara pe Trento”, a notat astăzi Tuttomercatoweb.

Cernigoi are peste 200 de meciuri jucate în Serie C și Serie D, cel mai înalt nivel la care a jucat fiind Serie B (24 de partide și 1 gol, asta acum aproape un deceniu!) - atacantul central nu a convins nici măcar în Serie C: doar 34 de goluri în 190 de meciuri.

”Remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora”, astfel îl prezenta în toamnă CFR Cluj pe atacantul care deja avea 30 de ani la momentul transferului la gruparea ardeleană!

