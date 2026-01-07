Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial

În lotul lui Dusan Kosic a fost cooptat în premieră și tânărul mijlocaș ofensiv Valeri Bojinov junior (18 ani), fiul fostului mare atacant cu același nume și al cântăreței Alisia , o celebritate în Bulgaria.

Lokomotiv Plovdiv, locul 6 în prima ligă a Bulgariei, a demarat astăzi pregătirea de iarnă.

Anul trecut, fiul lui Valeri Bojinov (ex-Lecce, Fiorentina, Juventus Torino, Manchester City, Parma, Sporting Lisabona etc.) juca în liga a treia, la Sevlievo, unde impresiona în ciuda vârstei fragede, iar în vară a făcut pasul la tineretul lui Lokomotiv Plovdiv.

Părinții lui Bojinov junior nu au fost căsătoriți, iar tatăl, un veritabil star în Serie A după 2000, recunoștea recent pentru Gazzetta dello Sport:

”Am fost un prost pentru că mi-am cheltuit banii pe mașini Bentley, Ferrari sau Porsche.

Dacă aș putea să mă întorc în timp, aș investi în imobiliare. În orice caz, aș fi putut face mult mai multe în carieră”.

La Lokomotiv Plovdiv sunt legitimați și doi fotbaliști români, Cătălin Itu și Andrei Chindriș.

