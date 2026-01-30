Strand Larsen îl înlocuiește pe Mateta în atacul lui Palace

Wolverhampton Wanderers a ajuns la un acord cu Crystal Palace pentru transferul atacantului Jorgen Strand Larsen, "Lupii" urmând să încaseze aproximativ 65 de milioane de euro.



Anterior, "lanterna roșie" din Premier League a refuzat ofertele oficiale depuse de Newcastle United (60 mil. euro) și Leeds United (46 mil. euro), în vara lui 2025, dar pare să se fi răzgândit, în condițiile în care retrogradarea în Championship este iminentă.



Aducerea norvegianului pe Selhurst Park înseamnă cel mai probabil vinderea lui Jean-Philippe Mateta, care este curtat de Tottenham, Juventus, Nottingham Forest, Inter Milano, Manchester United, Aston Villa și Fenerbahce.



Atacantul a fost cumpărat din Spania, în urmă cu un an

Jorgen Strand Larsen (25 de ani / 194 cm) este născut la Halden (regiunea Ostfold) și s-a format la juniorii cluburilor Kvik Halden, Sarpsborg 08 și AC Milan. La nivel de seniori a evoluat pentru Sarpsborg 08 (2017-2020), Groningen (2020-2022), Celta Vigo (2022-2024) și Wolverhampton Wanderers (2024-2026). Acesta a fost cumpărat de Wolves pentru 27 de milioane de euro, în ianuarie 2025.



Are 24 de selecții și 4 goluri pentru naționala Norvegiei, unde este coleg și rival pe post cu Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid) și Andreas Schjelderup (Benfica). În palmares are Syrenka Cup (U17 / 2016) și The Athletic Alternative Premier League Team of the Season (2024-2025). Joacă pe postul de atacant central și este cotat la 40 de milioane de euro.



