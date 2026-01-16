Implicată în lupta pentru promovarea în Superligă, Sepsi, care are deja un lot consistent, a oficializat transferul unui atacant norvegian.



Moses Mawa (29 de ani) este noul jucător al celor de la Sepsi. Gruparea patronată de Laszlo Dioszegi a oficializat transferul prin intermediul unui comunicat oficial, în cursul zilei de vineri.



Norvegianul născut la Oslo a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire, cel mai probabil în cazul în care echipa va promova în Superligă și va fi mulțumită de serviciile sale.



„Sepsi OSK are un nou atacant



Moses Mawa ultima oară a jucat la Hamkam, dar a mai evoluat în carieră la mai multe echipe din Norvegia, printre care Kristiansund, Strømsgodset, KFUM, Bærum, Lyn și Holmlia SK.



Moses Mawa ultima oară a jucat la Hamkam, dar a mai evoluat în carieră la mai multe echipe din Norvegia, printre care Kristiansund, Strømsgodset, KFUM, Bærum, Lyn și Holmlia SK.



Îi urăm mult succes lui Moses alături de Sepsi OSK!”, a transmis Sepsi.

