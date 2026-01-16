OFICIAL Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”

Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant” Superliga
Sepsi OSK mută din nou pe piața transferurilor.

moses mawaSepsi OSK
Implicată în lupta pentru promovarea în Superligă, Sepsi, care are deja un lot consistent, a oficializat transferul unui atacant norvegian.

Moses Mawa (29 de ani) este noul jucător al celor de la Sepsi. Gruparea patronată de Laszlo Dioszegi a oficializat transferul prin intermediul unui comunicat oficial, în cursul zilei de vineri.

Norvegianul născut la Oslo a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire, cel mai probabil în cazul în care echipa va promova în Superligă și va fi mulțumită de serviciile sale.

Sepsi l-a transferat pe Moses Mawa

„Sepsi OSK are un nou atacant

Sepsi OSK s-a întărit cu un nou jucător, în persoana lui Moses Mawa. Atacantul central norvegian, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2025-2026, cu opţiune de prelungire.

Moses Mawa ultima oară a jucat la Hamkam, dar a mai evoluat în carieră la mai multe echipe din Norvegia, printre care Kristiansund, Strømsgodset, KFUM, Bærum, Lyn și Holmlia SK.

Îi urăm mult succes lui Moses alături de Sepsi OSK!”, a transmis Sepsi.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

