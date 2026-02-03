OFICIAL Șoc în ultima zi de mercato! Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record

Șoc în ultima zi de mercato! Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record
Jorgen Strand LarsenWolverhamptonCrystal Palace
Crystal Palace a reușit cel mai scump transfer din istoria clubului chiar în ultima zi de mercato. 

Londonezii l-au achiziționat pe atacantul norvegian Jorgen Strand Larsen (25 de ani) de la Wolverhampton, pentru 48 de milioane de lire sterline, aproximativ 55,6 milioane de euro.

Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record

Suma este compusă din 49,9 milioane de euro fix și alte 5,8 milioane sub formă de bonusuri. Strand Larsen a semnat un contract valabil pe patru ani și jumătate cu formația de pe Selhurst Park.

Larsen a bifat 22 de apariții în campionat, dar a reușit să marcheze un singur gol. Singurul moment ofensiv cu adevărat notabil a venit în FA Cup, unde a înscris un hat-trick în victoria cu 6-1 împotriva lui Shrewsbury, echipă din liga a patra.

La prezentarea oficială, Strand Larsen s-a declarat entuziasmat de noul pas din carieră. „Sunt foarte fericit să fiu aici. Mi-am dorit de mult timp acest transfer și vreau să aduc energie și goluri pentru echipă”, a declarat atacantul.

