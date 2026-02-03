Crystal Palace a reușit cel mai scump transfer din istoria clubului chiar în ultima zi de mercato.



Londonezii l-au achiziționat pe atacantul norvegian Jorgen Strand Larsen (25 de ani) de la Wolverhampton, pentru 48 de milioane de lire sterline, aproximativ 55,6 milioane de euro.



Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record



Suma este compusă din 49,9 milioane de euro fix și alte 5,8 milioane sub formă de bonusuri. Strand Larsen a semnat un contract valabil pe patru ani și jumătate cu formația de pe Selhurst Park.

