Șeful diplomației ucrainene, reacție dură după descalificarea lui Vladyslav Heraskevych de la JO

"CIO nu numai că l-a descalificat pe sportivul ucrainean, ci şi-a descalificat propria reputaţie. Generaţiile viitoare îşi vor aminti de acest lucru ca de un moment de ruşine", a declarat Sybiha pe reţelele de socializare, potrivit Agerpres.

Ucraineanul Vladyslav Heraskevych, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în conflictul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

CIO a propus marţi ca Vladyslav Heraskevych să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar "contraveni" articolului 50 din Carta olimpică, care îndeamnă la evitarea "oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor", conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Într-un comunicat difuzat joi, CIO a confirmat că lui Heraskevych nu i s-a permis să participe la probe "'pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor".‎