Thomas Frank a fost demis de oficialii lui Spurs în urma rezultatelor slabe ale echipei din ultimele două luni.

Oficialii lui Tottenham nu au mai avut răbdare cu antrenorul danez după ce echipa a căzut pe locul 16 din Premier League, în urma unei noi înfrângeri, 2-1 cu Newcastle.

Astfel că echipa lui Radu Drăgușin își caută un nou antrenor și a început deja să tatoneze terenul.

Cum a comentat Florin Manea situația alegerii noului antrenor la Tottenham

Agentul lui Radu Drăgușin a fost întrebat despre situația de la echipa londoneză. Florin Manea a explicat că nu este interesat de următorul nume care vine pe banca lui Spurs, pentru că își dorește ca fundașul român să se impună la Tottenham și nimic mai mult.

Agentul a dezvăluit că Radu Drăgușin se află într-o vacanță de câteva zile în acest moment.

„Pe mine nu prea mă interesează schimbările astea de antrenori. Pe mine mă interesează ca Radu să-și facă treaba, indiferent de cine va fi pe bancă. E competiție atunci când ești la un club mare. Tot timpul ai adversari, e normal. Cât timp concurența este corectă pe post, nu este nicio problemă.

Radu s-a antrenat bine de la revenire, a demonstrat că merită să fie acolo, să joace. Așa este în fotbal, îți aștepti șansa și profiți de ea. Orice antrenor este binevenit, pe noi nu ne interesează cine vine. Radu trebuie să se pregătească în continuare, atât.

Radu este în vacanță acum, au plecat toți că au 5 zile libere”, a spus Florin Manea, pentru digisport.ro.

Fundașul central român a evoluat în cinci partide pentru Tottenham în acest sezon, dintre care doar în două a fost integralist; cu Manchester City (2-2) și cu Newcastle (1-2).

22 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.