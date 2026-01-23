VIDEO EXCLUSIV Thriller! Spania, final dramatic cu Norvegia la Europeanul de handbal masculin (VOYO). Ce a titrat Marca

Campionatul European de Handbal Masculin a ajuns la faza grupelor principale.

  • Meciurile de la Campionatul European sunt live pe VOYO.
  • România a fost eliminată după faza grupelor.

Norvegia s-a impus cu 35-34 în Grupa Principală I a Europeanului de handbal masculin după un final palpitant.

Ce a titrat Marca după Spania - Norvegia la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO

"Echipa masculină de handbal a Spaniei pierde în fața Norvegiei și este practic eliminată din Campionatul European", a titrat cotidianul spanuiol Marca"Echipa lui Jordi Ribera a cedat cu 34-35 în fața echipei norvegiene în primul meci din Runda Principală, rămânând aproape fără nicio șansă de a ajunge în semifinalele turneului", au mai scris spaniolii.

Când mai erau doar 60 de secunde din meci, la 34-34, nordicii aveau atacul, iar acțiunea lui Tobias Grondahl a fost concretizată (35-34). Cu jumătate de minut înainte de final, Spania avea șansa egalării. Aleix Gomez a văzut că poarta Norvegiei e goală, a pornit furibund în atac, dar a aruncat dintr-o poziție incomodă pe lângă poartă. În urma analizei video, arbitrii au decis că Gomez a fost faultat, iar norvegianul Martin Hovde a fost eliminat. Deși au avut posesia, spaniolii n-au reușit să mai înscrie și sunt practic eliminați de la Campionatul European.

Rezultatele înregistrate joi în Grupa principală I

Germania - Portugalia 32-30

Spania - Norvegia 34-35

Franța - Danemarca 29-32

Clasament Grupa Principală I

1. Germania 4 puncte

2. Portugalia 2

3. Franța 2

4. Danemarca 2

5. Norvegia 2

6. Spania 0

Spania - Norvegia 34-35

