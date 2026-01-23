"Echipa masculină de handbal a Spaniei pierde în fața Norvegiei și este practic eliminată din Campionatul European", a titrat cotidianul spanuiol Marca . "Echipa lui Jordi Ribera a cedat cu 34-35 în fața echipei norvegiene în primul meci din Runda Principală, rămânând aproape fără nicio șansă de a ajunge în semifinalele turneului", au mai scris spaniolii.

Când mai erau doar 60 de secunde din meci, la 34-34, nordicii aveau atacul, iar acțiunea lui Tobias Grondahl a fost concretizată (35-34). Cu jumătate de minut înainte de final, Spania avea șansa egalării. Aleix Gomez a văzut că poarta Norvegiei e goală, a pornit furibund în atac, dar a aruncat dintr-o poziție incomodă pe lângă poartă. În urma analizei video, arbitrii au decis că Gomez a fost faultat, iar norvegianul Martin Hovde a fost eliminat. Deși au avut posesia, spaniolii n-au reușit să mai înscrie și sunt practic eliminați de la Campionatul European.

