- România a fost eliminată după faza grupelor.
VIDEO EXCLUSIV Thriller! Spania, final dramatic cu Norvegia la Europeanul de handbal masculin (VOYO). Ce a titrat Marca
Campionatul European de Handbal Masculin a ajuns la faza grupelor principale.
Norvegia s-a impus cu 35-34 în Grupa Principală I a Europeanului de handbal masculin după un final palpitant.
Ce a titrat Marca după Spania - Norvegia la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO
"Echipa masculină de handbal a Spaniei pierde în fața Norvegiei și este practic eliminată din Campionatul European", a titrat cotidianul spanuiol Marca. "Echipa lui Jordi Ribera a cedat cu 34-35 în fața echipei norvegiene în primul meci din Runda Principală, rămânând aproape fără nicio șansă de a ajunge în semifinalele turneului", au mai scris spaniolii.
Când mai erau doar 60 de secunde din meci, la 34-34, nordicii aveau atacul, iar acțiunea lui Tobias Grondahl a fost concretizată (35-34). Cu jumătate de minut înainte de final, Spania avea șansa egalării. Aleix Gomez a văzut că poarta Norvegiei e goală, a pornit furibund în atac, dar a aruncat dintr-o poziție incomodă pe lângă poartă. În urma analizei video, arbitrii au decis că Gomez a fost faultat, iar norvegianul Martin Hovde a fost eliminat. Deși au avut posesia, spaniolii n-au reușit să mai înscrie și sunt practic eliminați de la Campionatul European.
Rezultatele înregistrate joi în Grupa principală I
Germania - Portugalia 32-30
Spania - Norvegia 34-35
Franța - Danemarca 29-32
Clasament Grupa Principală I
1. Germania 4 puncte
2. Portugalia 2
3. Franța 2
4. Danemarca 2
5. Norvegia 2
6. Spania 0
