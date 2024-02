Manchester United a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Wolverhampton, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului Angliei, în care a fost la un pas de o remiză, după ce a condus cu 2-0 şi a fost egalată, 3-3.

Pentru echipa lui Erik ten Hag au marcat Marcus Rashford ‘5, Rasmus Hojlund ’22, Scott McTominay ’75 şi Kobbie Mainoo ‘90+7.

Puștiul decisiv Kobbie Mainoo are doar 18 ani şi pentru el este primul gol în Premier League.

Kobbie Mainoo's first Premier League goal is a 90+7' minute winner for his boyhood club.

What a moment for the 18-year-old. ???? pic.twitter.com/T0sok0z95c