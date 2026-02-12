Ultima dată la Petrolul Ploiești, Miguel Constantinescu a semnat cu Chindia Târgoviște, în eșalonul secund din fotbalul românesc. Stângaci cu reale calități, jucătorul născut în Portugalia a fost prezentat în urmă cu trei ani de Sport.ro într-un material special.

Miguel Constantinescu a semnat cu Chindia Târgoviște un contract de doi ani și jumătate

Miguel Constantinescu a venit prima dată în România în urmă cu doi ani, la FCU Craiova, iar ulterior a semnat cu Petrolul Ploiești. Zilele trecute s-a oficializat trecerea sa la Chindia Târgoviște, club pentru care va evolua în următorii doi ani și jumătate.

Miguel Constantinescu poate juca atât extremă dreapta, cât și mijlocaș de creație în spatele vârfului. A mai jucat și 'nouă' clasic. Fotbalist care se remarcă prin arsenalul său tehnic impresionant, Constantinescu e un jucător care excelează și prin șuturile de la distanță.

