Echipa din România la care va juca Miguel Constantinescu, fotbalistul crescut de Benfica Lisabona

Echipa din România la care va juca Miguel Constantinescu, fotbalistul crescut de Benfica Lisabona Liga 2
Miguel Constantinescu și-a făcut junioratul la Benfica Lisabona.

Ultima dată la Petrolul Ploiești, Miguel Constantinescu a semnat cu Chindia Târgoviște, în eșalonul secund din fotbalul românesc. Stângaci cu reale calități, jucătorul născut în Portugalia a fost prezentat în urmă cu trei ani de Sport.ro într-un material special.

Miguel Constantinescu a semnat cu Chindia Târgoviște un contract de doi ani și jumătate

Miguel Constantinescu a venit prima dată în România în urmă cu doi ani, la FCU Craiova, iar ulterior a semnat cu Petrolul Ploiești. Zilele trecute s-a oficializat trecerea sa la Chindia Târgoviște, club pentru care va evolua în următorii doi ani și jumătate.

Miguel Constantinescu poate juca atât extremă dreapta, cât și mijlocaș de creație în spatele vârfului. A mai jucat și 'nouă' clasic. Fotbalist care se remarcă prin arsenalul său tehnic impresionant, Constantinescu e un jucător care excelează și prin șuturile de la distanță.

"Bine ai venit, Miguel Constantinescu! Chindia Târgoviște anunță transferul definitiv al mijlocașului roman în vârstă de 20 de ani de la Petrolul Ploiești. Miguel va fi al Chindiei în următorii doi ani și jumătate. Intră în programul de pregătire al staff-ului condus de Ilie Poenaru şi devine disponibil pentru selecție înaintea primelor partide oficiale din 2026.

Miguel a fost junior al Benficăi Lisabona, a jucat la echipele de juniori ale României, iar la nivel de Superligă a mai evoluat la FCU Craiova și Petrolul Ploiești. Îi dorim mult succes la Târgoviște!", au anunțat cei de la Chindia printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

  • Antrenor la Chindia e Ilie Poenaru. Manager general a Florin Gardoș.

Miguel Constantinescu, la reportajul realizat în urmă cu trei ani de Sport.ro în Portugalia, la Lisabona

Fotografii: Andru Nenciu (Sport.ro)

"Aveam 7 ani când m-a luat Benfica!" Povestea lui Miguel Constantinescu, românul care visează să întâlnească trei mari fotbaliști ai lumii
