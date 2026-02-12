Antrenorul principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile, Igor Medved, a fost exclus de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, după ce a încălcat regulile şi valorile echipei privind consumul de alcool, a anunţat joi Comitetul Olimpic Finlandez, citat de AFP.

Conducătorul delegaţiei olimpice naţionale, Janne Hanninen, a refuzat să ofere mai multe detalii.

''Nu avem o politică de toleranţă zero pentru alcool. Desigur, există toleranţă zero în turneul de sărituri şi în timpul antrenamentului, dar în afară de asta, nu există toleranţă zero'', a declarat oficialul finlandez pentru AFP.

Antrenorul Igor Medved a băut și acum plătește

Acest incident care l-a implicat pe Medved nu a avut loc ''în timpul antrenamentului'', a clarificat Hanninen.

Într-un comunicat emis de Comitetul Olimpic Finlandez, Igor Medved a regretat cele întâmplate:

''Îmi pare foarte rău. Aş dori să-mi cer scuze întregii echipe finlandeze, sportivilor şi fanilor. Sper că echipa se poate concentra pe competiţie şi îşi poate continua munca excelentă. Nu voi face alte comentarii pe această temă''.

Asistentul său, Lasse Moilanen, va prelua funcţia de antrenor principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile.

Medved este cetăţean slovac şi este antrenorul principal al echipei finlandeze încă din sezonul 2024-2025, notează Agerpres.