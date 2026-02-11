În urma încheierii litigiilor din 2025 privind palmaresul și mărcile, speța suspendată din 2019 se întoarce pe masa judecătorilor. CSA Steaua solicită această sumă uriașă pentru presupusa folosire nelegală a mărcii între anii 2004 și 2014, iar primul termen al procesului a fost fixat pentru data de 8 aprilie 2026.

Asalt la Curtea Constituțională

Până la confruntarea din primăvară, reprezentanții echipei din prima ligă au o înfățișare crucială chiar săptămâna viitoare, marți, pe 17 februarie. Avocatul Adrian Căvescu încearcă să demonstreze la Curtea Constituțională că Legea mărcilor a fost tradusă și aplicată greșit în România, un demers care, dacă va avea succes, ar putea răsturna decizia definitivă din 2014 prin care FCSB a pierdut marca.

„Pe 17 februarie avem o citație, în sfârșit, de la Curtea Constituțională, în dosarul prin care am cerut anularea Legii mărcilor, pentru că este greșită. De ce este greșită? Instituția mărcii este una vie. Marca înregistrată este o entitate juridică vie. Adică nu ca la Registrul Comerțului, unde înregistrezi o firmă și este a ta. La mărci, toată legislația națională și internațională prevedea că o marcă trebuia folosită. La noi, Legea mărcilor, când a apărut, a fost tradusă greșit. Zice că o marcă notorie rămâne notorie chiar dacă nu este folosită.

Dar legea noastră traduce Tratatul de la Paris, care zice fix invers: «Marcă notorie este un însemn larg cunoscut, cu condiția folosirii». Iar legea noastră zice fără a fi necesară folosirea! Atunci, noi am cerut Tribunalului: «Vedeți că legea este greșită, modificați legea!». Tribunalul București a fost de acord și a sesizat CCR. Apoi, Curtea de Apel a fost de acord și a sesizat Curtea Constituțională. Dar abia acum, pe 17 februarie, ne cheamă să judece cererea noastră de modificare a Legii mărcilor, articolul 3, alineatul 1, litera d) din Legea 84/1998. Atât forma din 2004, când CSA-ul a înregistrat marca Steaua, cât și forma de astăzi sunt greșite.

Dacă CCR modifică articolul, noi putem redeschide procesul prin care în 2011 Înalta Curte ne-a anulat marca. În 2011, ÎCCJ a anulat marca Steaua deținută de FCSB SA în baza unei mărci pretins notorii aparținând CSA-ului. Or, în 2011 CSA nu folosea marca Steaua! Instanța trebuia să spună: «Da, cu o marcă notorie poți anula o marcă, dar marca voastră nu e folosită!». Atunci, noi redeschidem prin revizuire procesul de anulare a mărcii Steaua: «Domnilor judecători, între timp s-a modificat legea, am anulat articolul în baza căruia voi ați anulat marca FCSB-ului, rejudecați procesul!»”, a spus Adrian Căvescu pentru GSP.

Cum se apără FCSB în fața pretențiilor financiare

În ceea ce privește suma de 37 de milioane de euro solicitată de „militari”, Căvescu susține că pretențiile nu au niciun fundament real. Apărătorul subliniază lipsa încasărilor din activitatea fotbalistică a celor de la CSA în perioada vizată. O eventuală victorie la CCR luna aceasta ar anula complet fondul cererii de prejudiciu și ar deschide calea spre recuperarea identității.

„Ce înseamnă prejudiciu din contrafacerea mărcilor? Articolul 14 din Ordonanța 100/2005 spune așa: «Dacă tu mi-ai încălcat dreptul la marcă, trebuie să plătești diferența din ceea ce am pierdut eu. Adică ce încasam până astăzi și ce am încasat mai puțin de când ai apărut tu. Încasam 10.000 de lei pe lună și de când ai început tu să contrafaci marca, am încasat 5.000 de lei pe lună». Diferența de 5.000, ăla este prejudiciul. În plus, procesul ăsta este deschis la 1 aprilie 2017, iar ei vor 10 ani de despăgubiri. Dar atunci nu aveau încasări din fotbal!

Cum să le producem o pierdere lor, care n-aveau încasări din fotbal? Ca să ai un prejudiciu trebuie să ai o diminuare a profitului din cauza mea. Or, eu, prin acțiunile mele, nu ți-am diminuat ție profitul. Pe 8 aprilie avem redeschiderea procesului privind prejudiciul. Numai că vom veni cu o surpriză atunci! Nu ne ducem ca mielul la tăiere. Ne judecăm până la capăt, procedurile vor continua. Surpriza este că marca lor a fost înregistrată nelegal. Cum vii tu să-mi ceri 37 de milioane de euro pe baza unei mărci înregistrate nelegal? Ce, noi stăm cu mâinile în sân?”, a mai spus apărătorul FCSB.

Noul proces are o miză uriașă: „Ni s-ar deschide opțiuni juridice, am avea instrumente, cerul ar fi limita. Am putea, de exemplu, să solicităm anularea mărcii lor, înregistrată după a noastră. Anularea deciziei de anulare a mărcii ne-ar conferi drepturile din urmă și am reveni clar”, a mai transmis Adrian Căvescu.