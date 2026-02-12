LIVE pe VOYO miercuri seara, Crystal Palace și Burnley au oferit un spectacol în toată regula pe ”Selhurst Park” din Londra, în etapa cu numărul 26 din Premier League.

Gazdele au avut 2-0 după dubla lui Jorgen Strand Larsen (17 și 33).

Însă penultima clasată din Premier League a avut un final de primă repriză perfect și a reușit remontada chiar înainte de pauză.

Hannibal Mejbri (40), Jaidon Anthony (44) și autogolul lui Jefferson Lerma (45+3) au adus victoria nescontată a lui Burnley pe terenul lui Crystal Palace, scor 3-2!

Rezumatul meciului Crystal Palace - Burnley 2-3