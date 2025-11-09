Andreas Schjelderup a recunoscut că pe vremea când era jucătorul celor de la Nordsjaelland că a distribuit imagini cu un caracter explicit în care protagoniști erau două persoane minore.

Andreas Schjelderup a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori

Fotbalistul și-a recunoscut public greșeala și a ținut să își prezinte scuze pentru fapta săvârșită pe vremea când avea doar 19 ani. De altfel, Schjelderup a mărturisit că se așteaptă la o sentință în următoarele zile.

Totul s-a petrecut în urmă cu doi ani, când Schjelderup a primit un videoclip pe rețelele sociale. Fotbalistul de la Benfica susține că, fără să îl urmărească până la capăt, l-a distribuit unui prieten care l-a anunțat că este vorba despre conținut ilegal.

”Vreau să fiu deschis cu voi în legătură cu o greșeală stupidă pe care am făcut-o acum aproximativ doi ani. La acel moment aveam 19 ani, iar acum va trebui să înfrunt consecințele acestei greșeli.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru ceea ce am făcut, însă pentru mine este important ca voi să înțelegeți contextul acestui episod.

Locuiam în Danemarca la acea vreme. Am primit un scurt videoclip și l-am trimis mai departe unui prieten câteva secunde mai târziu, fără să mă gândesc clar. Noi mereu ne trimiteam meme-uri unul altuia, așa cum fac mulți adolescenți. Când am primit acel videoclip și l-am transmis mai departe, am făcut-o automat, fără să mă gândesc că acesta era diferit.

Am văzut doar primele secunde și nu am observat în ce se transforma videoclipul. Prietenul meu, după ce l-a văzut câteva secunde mai târziu, mi-a spus imediat că era ilegal să îl trimit, așa că l-am șters imediat.

În acel moment, din păcate, nu m-am gândit la consecințe și la faptul că ar putea fi ilegal să distribui un astfel de conținut. Ar fi trebuit să îmi dau seama de gravitatea gestului, dar nu am făcut-o atunci.

Singura explicație este că am fost șocat să văd ceea ce păreau a fi doi tineri într-un videoclip vechi, de proastă calitate, și l-am trimis unui prieten fără să gândesc. Intenția mea nu a fost să răspândesc nimic sau să îi rănesc pe cei implicați. A fost o greșeală stupidă, făcută o singură dată, pe care o regret profund.

Când poliția daneză m-a contactat anul acesta în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, le-am spus adevărul și am cooperat pe tot parcursul procesului. Am fost acuzat pentru această faptă și, cel mai probabil, voi fi condamnat în curând, urmând să primesc o pedeapsă cu suspendare.

Nu există nicio scuză din partea mea. Ceea ce am făcut în Danemarca la acea vreme a fost ilegal și greșit. Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru asta și sper ca greșeala mea să îi facă pe alții să nu repete același lucru după ce vor auzi sau citi povestea mea. Sper ca oamenii să gândească limpede atunci când primesc ceva ce nu ar trebui distribuit.

Aș dori să îmi cer scuze, în primul rând, celor afectați de acel videoclip. Apoi prietenilor mei, familiei, cluburilor, țării mele și tuturor fanilor pe care i-am dezamăgit. În acest moment mi-aș dori să mă pot întoarce în timp și să schimb greșeala. Nu am făcut niciodată nimic ilegal înainte și nu am avut de-a face cu poliția, așa că am fost în stare de șoc o perioadă lungă cât timp totul s-a derulat.

Dar iată-ne aici. Am dat greș și sunt pregătit să înfrunt consecințele. Infracțiunea pentru care voi fi condamnat nu reflectă cine sunt eu ca persoană și ce valori am.

Îmi pare sincer rău pentru greșeala mea și sunt profund rușinat că mă aflu în această situație. Toți cei care mă cunosc știu ce fel de om sunt, așa că înțeleg că pentru mulți va fi un șoc.

Știu, de asemenea, că acest lucru va fi o perturbare nedorită pentru echipa națională a Norvegiei înaintea unora dintre cele mai importante meciuri din istoria noastră. Intenția mea a fost să fac această declarație după meciuri, pentru a evita acest lucru. Din păcate, nu mai este posibil acum.

Și către toată lumea: vă rog să nu vizionați și să nu distribuiți videoclipuri cu conținut dăunător sau ofensator. Este ilegal.

Îmi cer din nou scuze și sper că mă veți putea ierta. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a îndrepta lucrurile”, a spus Andreas Schjelderup într-un story pe Instagram.

A reacționat și selecționerul Norvegiei

Stale Solbakken, selecționerul Norvegiei, a reacționat și el după anunțul lui Schjelderup.

”Andreas mi-a vorbit despre asta vineri. Nu există nicio îndoială că a fost o prostie incredibilă din partea unuia dintre tinerii noștri jucători. Mă bucur că își exprimă atât de clar regretul pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru cei afectați și că a cooperat bine cu autoritățile daneze.

A mărturisit incidentul de acum doi ani și își asumă consecințele. Am încredere deplină că a învățat din asta și că nu va mai face niciodată așa ceva. Este greu pentru Andreas, așa că trebuie să avem grijă de el când va veni la întâlnire de luni”, a spus Solbakken.

