Inter este liderul din Serie A și are 58 de puncte obținute în 24 de partide, cu opt mai multe decât AC Milan, dar care are și cu un meci mai puțin.

„Nerazzurrii” arată excelent sub comanda lui Cristi Chivu și la acest moment domină fotbalul Italian.

Aleksandar Stankovic, cu gândul la întoarcerea la Inter: „Este visul meu”

Mia mulți jucători sunt atrași să vină la Inter, în urma rezultatelor bune obținute de Chivu, dar și al jocului atractiv din punct de vedere ofensiv pe care îl practică echipa românului.

Unul dintre aceștia este Aleksandar Stankovic (20 de ani), care a afirmat recent că visul său este să se reîntoarcă la Inter, formație pentru care a nu a debutat, chiar dacă are în plmares trofeele cucerite în 2024 (campioantul în Serie A, Cupa Italiei și Supercupa Italiei).

„Visul meu este să mă întorc la Inter. Sunt fan al lui Inter și iubesc clubul.

Sper ca într-o zi acest lucru să se întâmple.”, a spus Aleksandar Stankovic, conform lui Fabrizio Romano, care citează Sky Sport.

Mijlocașul defensiv a fost crescut de Inter, care l-a vândut în vara lui 2025 la Club Brugge în schimbul a 9,5 milioane de euro.

Sârbul a jucat 37 de partide pentru echipa belgiană și cifrele sale sunt excelente în acest sezon în tricoul lui Club Brugge: șapte goluri și patru pase decisive.

Aleksandar Stankovic este cotat la 15 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.