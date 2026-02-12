Ana Maria Bărbosu, într-un moment complicat al carierei: ce a anunțat COSR

Precizarea vine în urma materialelor apărute recent în presă, care sugerează că forul olimpic - Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţia Naţională de specialitate - Federaţia Română de Gimnastică ar fi încetat sau diminuat sprijinul acordat sportivei Ana Maria Bărbosu.

Astfel, COSR şi FRG resping categoric orice afirmaţie potrivit căreia sportiva ar fi fost „lăsată în aer” în demersurile sale juridice internaţionale.

Între COSR şi FRG există un contract de sprijin financiar în vigoare, cu valabilitate până în 31.12.2026, cu destinaţie clară şi explicită: susţinerea în continuare a acţiunilor juridice internaţionale întreprinse în cazul Anei Maria Bărbosu, inclusiv acoperirea costurilor aferente procedurilor şi reprezentării legale şi continuitate mandate pentru asocierea Gherdan&Asociaţii SCA şi dr.Mădălina Diaconu SPLC Avocata&Notaires pentru rejudecarea dosarului OG 24/15 în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne. Solicitarea de sprijin a venit din partea Federaţiei Române de Gimnastică.

Acest demers reconfirmă angajamentul ferm al ambelor organizaţii de a apăra drepturile sportivei şi de a utiliza toate căile legale disponibile pentru clarificarea situaţiei generate în urma finalei olimpice de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice Paris 2024, unde Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz după o decizie TAS.

Decizia Tribunalului Federal Elveţian de a întoarce procesul la TAS, după ce acţiunea de revizuire înaintată de americani a fost admisă urmare a identificării unor erori procedurale de comunicare în procesul iniţial, a redeschis procedura arbitrală şi a repus cauza în analiza instanţei competente.

„Comitetul Olimpic şi Sportiv Român asigură că acest caz – al gimnastei Ana Maria Bărbosu - a fost tratat şi este tratat în continuare cu maximă responsabilitate, profesionalism şi transparenţă. COSR şi FRG rămân alături de sportivă nu doar prin declaraţii publice, ci prin acţiuni concrete şi asumate, inclusiv prin susţinere financiară şi juridică. Reiterăm faptul că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituţională, iar orice informaţii incomplete sau eronate care pot afecta imaginea acestora sau a instituţiilor implicate trebuie corectate cu promptitudine”, se arată în comunicatul COSR.

La 29 ianuarie, Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului privind medalia de bronz câştigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Concursul la sol de la Paris, extrem de controversat

Concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost extrem de controversat. La 5 august 2024, pentru mai puţin de un minut, Ana Maria Bărbosu era câştigătoare a medaliei de bronz. Dar bucuria a fost de scurtă durată.

Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint.

Prima în afara podiumului s-a clasat gimnasta Sabrina Voinea, apoi a urmat Jordan Chiles.

Antrenoarea americancei, Cecile Landi, a contestat la finalul probei punctajul acordat sportivei pe care o antrenează. Arbitrii au considerat că deducerea de puncte la un element cunoscut sub numele de tour jete full a fost întemeiată, iar nota lui Jordan Chiles a crescut de la 13.666 la 13.766.

Astfel, sportiva din Statele Unite a urcat pe locul al treilea, iar Ana Bărbosu a căzut pe locul al patrulea.

Şi de atunci a început nebunia: Federaţia Română de Gimnastică a depus memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) şi a fost acceptat, deoarece antrenoarea lui Chiles a depus contestaţia după patru secunde de la închiderea timpului alocat.

Audierile la TAS au durat 8 ore.

Federaţia Gimnastică a SUA a făcut apel la decizia TAS, însă acesta a fost respins. Astfel Ana Bărbosu a fost considerată ocupanta podiumului la proba de la sol de gimnastică a Jocurilor Olimpice.

Totodată, TAS a menţionat că nu are puterea de a ordona ca o a doua medalie de bronz să fie acordată lui Jordan Chiles, după ce partea română a sprijinit această posibilitate.

Ca urmare a acestei decizii, Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4, iar americanca Jordan Chiles ocupă poziţia a cincea.

Medalia Anei Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani.

La 16 august 2024, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit, la Paris, medalia de bronz cuvenită Anei Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Medalia care a intrat în posesia COSR şi ulterior în posesia Anei Bărbosu nu este fizic aceeaşi medalie pe care a primit-o Jordan Chiles la festivitatea de premiere după finala olimpică de la sol.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia la Bucureşti, într-o ceremonie care a avut loc la sediul COSR.

Dar nici Sabrina Voinea nu s-a lăsat mai prejos. Convinsă că merita o medalie, ea a făcut apel la Tribunalul Federal din Elveţia pentru a contesta decizia TAS.

De asemenea, şi Jordan Chiles şi Federaţia Americană au depus un apel la Tribunalul Elveţian, scrie News.ro.