Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară

Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal țintește două transferuri specifice, care să întărească lotul pentru sezonul 2026/27.

TAGS:
ArsenaltransferuriPremier LeagueSandro TonaliBradley Barcolacampioana
Din articol

Cu un lot estimat de Transfermarkt la o valoare de 1,23 miliarde de euro, Arsenal Londra are nevoie de o victorie, în ultima etapă, cu Crystal Palace, pentru a deveni campioana Angliei, după 22 de ani, atât timp cât Manchester City nu se va încurca în deplasarea de la Bournemouth.

De la Arsene Wenger încoace, Mikel Arteta poate deveni primul antrenor care face din gruparea nord-londoneză campioana Angliei.

Arsenal se gândește să cheltuie 200 de milioane de euro pentru Tonali și Barcola

Sezonul 2025/26 nici nu s-a terminat, iar Arsenal îl poate încheia prin cele mai bune rezultate din istoria clubului - „o dublă” campionat - Liga Campionilor -, dar oficialii clubului din Marea Britanie se gândesc deja la două transferuri scumpe.

Deși Arsenal a plătit peste 285 de milioane de euro, în vara anului 2025, pentru transferurile lui Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Noni Madueke și Christian Mosquera, „tunarii” se gândesc la alte 200 de milioane de euro cheltuite în vara acestui an.

În vara anului 2025, Arsenal a cumpărat jucători de 285 de milioane de euro

Dincolo de activarea clauzei fundașului Piero Hincapie, principalele ținte vizate sunt doi mijlocași: Sandro Tonali și Bradley Barcola.

Newcastle cere suta de milioane de euro pentru vânzarea italianului Tonali, pe când PSG se gândește serios să îl disponibilizeze pe Barcola atât timp cât va primi circa 90 de milioane de euro, notează Daily Mirror.

Arsenal

  • Saka arsenal imago1077647904
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cinci jucători care ar putea să o părăsească pe Arsenal în vara acestui an

Arsenal nu își va îmbogăți lotul fără să deschidă noi poziții în cadrul acestuia. „Tunarii” iau în calcul să rămână fără Ben White, Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri și Gabriel Jesus, în această vară.

Planează discuții și asupra plecării a doi fotbaliști care au strâns mii de minute în acest sezon pentru Arsenal, Martin Odegaard și Leandro Trossard.

Arsenal joacă ultimul meci în Premier League 2025/26 în deplasare, la Crystal Palace, duminică, 24 mai, de la ora 18:00. Partida va fi transmisă exclusiv de VOYO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ULTIMELE STIRI
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
Știm 24 dintre cele 36 de cluburi calificate în Champions League! Cum arată traseul campioanei României, Universitatea Craiova
Știm 24 dintre cele 36 de cluburi calificate în Champions League! Cum arată traseul campioanei României, Universitatea Craiova
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”



Recomandarile redactiei
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
S-a tras la sorți! Cum se vor disputa meciurile de la barajul pentru menținere/promovare în Superligă
Știm 24 dintre cele 36 de cluburi calificate în Champions League! Cum arată traseul campioanei României, Universitatea Craiova
Știm 24 dintre cele 36 de cluburi calificate în Champions League! Cum arată traseul campioanei României, Universitatea Craiova
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
Arsenal face încă un pas spre titlu, iar Tottenham și Drăgușin primesc cea mai bună veste! (P)
„Cutremur“ cu 23 de zile înainte de Mondiale: „Iranul nu participă! Asta urmează“
„Cutremur“ cu 23 de zile înainte de Mondiale: „Iranul nu participă! Asta urmează“
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!