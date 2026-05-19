Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară

Cu un lot estimat de Transfermarkt la o valoare de 1,23 miliarde de euro, Arsenal Londra are nevoie de o victorie, în ultima etapă, cu Crystal Palace, pentru a deveni campioana Angliei, după 22 de ani, atât timp cât Manchester City nu se va încurca în deplasarea de la Bournemouth.

De la Arsene Wenger încoace, Mikel Arteta poate deveni primul antrenor care face din gruparea nord-londoneză campioana Angliei.

Arsenal se gândește să cheltuie 200 de milioane de euro pentru Tonali și Barcola

Sezonul 2025/26 nici nu s-a terminat, iar Arsenal îl poate încheia prin cele mai bune rezultate din istoria clubului - „o dublă” campionat - Liga Campionilor -, dar oficialii clubului din Marea Britanie se gândesc deja la două transferuri scumpe.

Deși Arsenal a plătit peste 285 de milioane de euro, în vara anului 2025, pentru transferurile lui Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Noni Madueke și Christian Mosquera, „tunarii” se gândesc la alte 200 de milioane de euro cheltuite în vara acestui an.

În vara anului 2025, Arsenal a cumpărat jucători de 285 de milioane de euro

Dincolo de activarea clauzei fundașului Piero Hincapie, principalele ținte vizate sunt doi mijlocași: Sandro Tonali și Bradley Barcola.

Newcastle cere suta de milioane de euro pentru vânzarea italianului Tonali, pe când PSG se gândește serios să îl disponibilizeze pe Barcola atât timp cât va primi circa 90 de milioane de euro, notează Daily Mirror.