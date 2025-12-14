Antrenorul olandezilor a dezvăluit că a simțit nevoia să discute între patru ochi cu mai mulți elevi de-ai săi, pentru a le explica unde au greșit la București, chiar înaintea derby-ului de foc cu Ajax.



Van Persie a analizat la sânge prestația și a selectat șase fotbaliști pe care i-a chemat la discuții individuale, nemulțumit de modul în care aceștia au gestionat finalul partidei cu campioana României.



„Am vorbit aseară cu șase jucători, separat, pe baza prestațiilor lor din meciul cu FCSB. Le-am spus ce așteptăm de la ei, ce li se cere și a fost foarte plăcut. Și asta a fost privit parțial și din partea pozitivă, pentru că au făcut multe lucruri bune. Dar am fost și destul de direct”, a spus fostul mare atacant, potrivit vi.nl.



„FCSB nu și-a creat ocazii prin forța proprie”



Van Persie consideră că vina pentru rezultatul de la București aparține exclusiv echipei sale. Antrenorul susține că Feyenoord a controlat jocul timp de o oră, dar greșelile individuale din ultima parte a meciului le-au permis roș-albaștrilor să devină periculoși.



„Am revăzut meciul. Jucăm extrem de bine în prima oră. După aceea a devenit mai neglijent și în ultima fază am început cu toții să facem lucruri ciudate. Faptul că ei au avut ocazii a fost pur pe baza alegerilor noastre cu mingea. Nu și-au creat ocazii prin forța lor proprie”, a mai spus Van Persie.

