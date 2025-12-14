Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Stadio Luigi Ferraris” în etapa cu numărul 15 din primul eșalon al Italiei, Serie A. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Genoa este clubul patronat de afaceristul român Dan Șucu, care posedă 90 de procente în acțiuni și la formația din Superliga României, Rapid, în timp ce pe Inter o antrenează fostul mare internațional român, Cristi Chivu.



Ce au evidențiat italienii înainte de duelul Chivu - Șucu: ”Provocare specială”



Presa din Italia a remarcat înainte de meci că Șucu l-a vrut pe Chivu ”principal” la Rapid



”Nu doar că îl va înfrunta pe fostul său coechipier și mare prieten Daniele De Rossi, pe care l-a elogiat într-o conferință de presă, dar Cristian Chivu va avea parte astăzi și de o altă provocare specială, urmând să se confrunte cu un om care ar fi putut să-i fie patron.



Genoa este în prezent condusă de compatriotul său Dan Șucu, care a mărturisit deschis în urmă cu câteva zile că l-a luat în calcul pe fostul fundaș al lui Inter pentru postul de antrenor al Rapid București, pe care îl deține în țara natală”, a scris fcinternews.it.

