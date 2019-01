Decizia luata de familia lui Emiliano Sala dupa suma uriasa stransa din donatii! Ultima speranta

Avionul Piper PA-46 a disparut de pe radar pe 21 ianuarie.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Operatiunea oficiala de cautare a avionului in care se afla atacantul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson a incetat saptamana trecuta, capitanul David Barker motivand ca sansele de supravietuire dupa o perioada atat de lunga sunt extrem de mici. Donatiile facute de nume importante din fotbal au creat posibilitatea unei operatiuni private de cautare a fotbalistului.

Un avion in care se afla mama jucatorului, Mercedes, si sora acestuia, Romina, a refacut traseul avionului disparut. Acesta operatiune va continua pana in weekend cand s-a luat decizia sa se treaca la cautari subacvatice. In weekend se va demara operatiunea de cercetare.

Cercetator David Mearns, cel care asista familia lui Sala in operatiunea privata de cautare, a dezvaluit ca eforturile se vor concentra pe o arie de 25 de mile nautice intr-o zona aflata la nord de Alderney.