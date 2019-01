A cazut in depresie si a vrut sa se LASE! Cutremurator: antrenorul din Premier League care vrea sa renunte la fotbal dupa disparitia lui Sala

Managerul lui Cardiff, Neil Warnock, a vrut sa renunte la cariera dupa cele intamplate lunea trecuta.

Warnock spune ca ultima saptamana a fost cea mai grea din viata lui.

"Sunt in fotbal de 40 de ani, cred ca e cea mai dificila saptamana din cariera mea, la mare distanta de orice s-a intamplat pana acum. E traumatizant. Nici acum nu mi-am revenit. Cand ma uit la familia lui, imi dau seama ce momente grele trebuie sa fie acolo", a spus Warnock.



Neil Warnock admits he has considered retirement after experiencing the most difficult week of his career following the disappearance of @CardiffCityFC striker Emiliano Sala.

More here: https://t.co/tFEzTv5QAx pic.twitter.com/3guh2sUwWV