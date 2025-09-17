Liverpool a plătit aproape jumătate de miliard de euro pentru transferuri

În perioada de transferuri din această vară, Liverpool a cheltuit 484.7 milioane de euro și i-a adus pe Alexander Isak (Newcastle / 145 mil. euro), Florian Wirtz (B. Leverkusen / 125 mil. euro), Hugo Ekitike (E. Frankfurt / 95 mil. euro), Milos Kerkez (Bournemouth / 47 mil. euro), Jeremie Frimpong (B. Leverkusen / 40 mil. euro), Giovanni Leoni (Parma / 31 mil. euro), Armin Pecsi (Puskas Akademia / 1.8 mil. euro) și Freddie Woodman (Preston / gratis).



La capitolul plecări, "Cormoranii" au încasat 219.5 milioane de euro, după ce s-au despărțit de Luis Diaz (Bayern Munchen / 70 mil. euro), Darwin Nunez (Al Hilal / 53 mil. euro), Jarell Quansah (Leverkusen / 35 mil. euro), Ben Doak (Bournemouth / 23.2 mil. euro), Caoimhin Kelleher (Brentford / 14.8 mil. euro), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid / 10 mil. euro), Tyler Morton (Lyon / 10 mil. euro), Nat Phillips (WBA / 3.5 mil. euro), Harvey Elliott (Aston Villa / împrumutat), Konstantinos Tsimikas (AS Roma / împrumutat), Vitezslav Jaros (Ajax Amsterdam / împrumutat) și Harvey Davies (Crawley Town / împrumutat).

"Cred că este un compliment faptul că acești oameni repetă că am cheltuit atât de mult"



Managerul Arne Slot justifică suma mare cheltuită în această vară prin valoarea jucătorilor aduși, dar și prin asigurarea a mai mult de jumătate din bani prin vânzarea unor fotbaliști. "Se acordă atât de multă atenție noilor transferuri, în special din partea experților care favorizează alte cluburi din țară (n.r.- face referite la Gary Neville și Roy Keane, foști jucători ai lui Manchester United) și care nu se pot opri din a vorbi despre aceste 450 de milioane de lire sterline. Vorbesc mult despre aceste 450 de milioane de lire sterline, dar uită de cele aproape 300 de milioane de lire sterline pe care le-am strâns din vânzarea de jucători.

Deci, da, dacă vrem să întărim lotul, trebuie să cheltuim atâția bani. Cred că este doar un compliment faptul că acești oameni repetă că am cheltuit atât de mult, pentru că asta îți arată că jucătorii pe care i-am adus sunt văzuți ca jucători foarte buni. Alte echipe preferă să aducă jucători de 27 de ani pentru că sunt considerați maturi, dar noi am adus jucători care au 21, 22 de ani și sunt pregătiți pentru acest nivel. Cred că toți banii pe care i-am cheltuit acum i-am generat singuri prin vânzări și prin câștigarea campionatului, după ce nu am cumpărat pe nimeni în perioadele de transferuri trecute", a declarat Arne Slot.

