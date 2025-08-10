Liverpool a început parteneriatul de 10 ani cu adidas cu un succes uriaș. Vânzările noilor echipamente au crescut cu peste 700% față de anul trecut, un record absolut pentru club.



Tricourile au ajuns deja în peste 150 de țări, iar 80% dintre comenzi au fost plasate online. Magazinul oficial de pe Anfield a avut cea mai aglomerată săptămână din istorie.



700% mai multe tricouri vândute decât anul trecut



Campania de lansare, inspirată din „Alice în Țara Minunilor”, i-a avut în prim-plan pe Virgil van Dijk, Mohamed Salah și Florian Wirtz, alături de legende precum Kenny Dalglish, Ian Rush și Jamie Carragher.



Topul preferințelor fanilor la imprimarea numelui este condus de Florian Wirtz, urmat de Diogo Jota, trecut în neființă în luna iulie. Toate profiturile din vânzările cu numele lui Jota vor fi donate către LFC Foundation pentru programe de fotbal la nivel de bază.

Crystal Palace – Liverpool, duminică, de la 17:00, LIVE pe VOYO, în Supercupa Angliei

Meciul este programat duminică, de la 17:00, pe stadionul Wembley, și va putea fi urmărit LIVE pe VOYO.

Meciul care inaugurează noul sezon în fotbalul de elită din Anglia promite un adevărat spectacol pe Wembley și le permite celor două formații să se calibreze înainte de debutul în noul sezon din Premier League, competiție ce va putea fi urmărită exclusiv pe VOYO.

Liverpool și Crystal Palace se vor duela pentru primul trofeu pus în joc în acest sezon, Supercupa Angliei, cunoscută în Marea Britanie drept ”Community Shield”, un trofeu care datează încă din 1908.

Actuala deținătoare a Supercupei Angliei este Manchester City, care a câștigat trofeul după ce a învins-o pe Manchester United cu 1-1 (7-6 d.l.d).

EXCLUSIV pe VOYO | Supercupa Angliei

Ultima dată când Supercupa Angliei a ajuns la câștigătoarea Cupei Angliei a fost în 2022, atunci când Liverpool s-a impus în fața lui Manchester City cu scorul de 3-1.

Liverpool a cucerit Supercupa Angliei de 16 ori, în timp ce pentru Crystal Palace ar fi primul astfel de trofeu din istoria clubului. De altfel, primul trofeu important cucerit de Palace a fost chiar Cupa Angliei câștigată la finalul sezonului trecut. În luna mai, Crystal Palace a învins-o cu scorul de 1-0 pe Manchester City chiar pe Wembley.

Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth. Crystal Palace o va înfrunta pe Chelsea, pe Stamford Bridge, în prima etapă din campionatul Angliei.

Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.

Programul primei etape din Premier League

Liverpool – Bournemouth (15 august, 22:00)

Aston Villa – Newcastle (16 august, 14:30)

Brighton – Fulham (16 august, 17:00)

Sunderland – West Ham (16 august, 17:00)

Tottenham – Burnley (16 august, 17:00)

Wolves – Manchester City (16 august, 19:30)

Chelsea – Crystal Palace (17 august, 16:00)

Nottingham Forest – Brentford (17 august, 16:00)

Manchester United – Arsenal (17 august, 18:30)

Leeds – Everton (18 august, 22:00)

