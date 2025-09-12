La conferința de presă de dinaintea meciului cu Burnley (duminică, 16:00, VOYO), Arne Slot a vorbit pe larg și despre situația lui Alexander Isak (25 de ani), atacantul proaspăt transferat de Liverpool de la Newcastle pentru o sumă colosală, 145 de milioane de euro.

Pep Guardiola: "Erling Haaland este puțin peste Alexander Isak"



Slot a spus că Isak este "unul dintre cei mai buni, poate cel mai bun atacant din lume". Reporterii englezi l-au întrebat ulterior pe Pep Guardiola ce părere are despre opinia managerului de la Liverpool.



Guardiola îl plasează deasupra lui Isak pe Erling Haaland, starul său de la City, însă admite că și suedezul transferat de Liverpool este un fotbalist foarte valoros.



"Erling este puțin peste! Erling este 'top', dar și Isak trebuie să fie un jucător de top, având în vedere suma plătită de Liverpool.



Când vine vorba de cel mai bun atacant, unii spun Mbappe, unii spun Messi, unii spun Ronaldo. Este un joc al opiniilor. Fiecare are dreptul să spună ce vrea. Eu spun doar că nu l-aș da pe Erling în schimbul altui jucător. Îl cunosc și este și o persoană excelentă", a spus Pep Guardiola, înaintea derby-ului Manchester City - Manchester United (duminică, ora 18:30, VOYO).

