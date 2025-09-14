Achiziționat pentru 145 de milioane de euro, sumă record în fotbalul din Premier League, Alexander Isak nu va fi nici măcar pe bancă la duelul Burnley - Liverpool, care se joacă duminică, de la 16:00, în direct pe VOYO.



Alexander Isak, OUT din lotul lui Liverpool la primul meci după transferul record

Arne Slot a decis să îl lase în afara lotului pe atacantul suedez, cel mai probabil din cauza faptului că suedezul nu este pus la punct cu pregătirea fizică. Noul jucător al lui Liverpool a refuzat să se antreneze cu Newcastle în această vară, forțând astfel un transfer pe Anfield.



Totuși, Isak a prins câteva minute la echipa națională, în această săptămână. Atacantul a fost folosit pe finalul partidei Kosovo - Suedia 2-0, din preliminariile CM 2026.



"Să nu vă așteptați ca Isak să joace mereu 90 de minute, mai ales în următoarele săptămâni. Nu a avut parte de un cantonament de vară potrivit și a ratat trei sau patru luni de antrenamente cu echipa. Va trebui să îl integrăm treptat. Va fi o provocare, dar nu l-am adus aici pentru următoarele două săptămâni, ci pentru următorii șase ani", a spus Arne Slot, la conferința de presă din această săptămână.



Fără Isak, Liverpool va miza la meciul cu Burnley în centrul atacului pe Hugo Ekitike.



Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike Rezerve: Mamardashvili - Gomez, Endo, Bradley, Chiesa, Robertson, Frimpong, Nyoni, Ngumoha

Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00

Burnley se află pe locul 17 după primele 3 etape, cu doar 3 puncte acumulate. Trupa lui Scott Parker vine după eșecul dramatic de pe Old Trafford contra lui Manchester United, în prelungiri, scor 2-3.



De partea cealaltă, Liverpool are punctaj maxim în acest start de sezon, iar cel puțin o remiză ar duce echipa lui Arne Slot din nou în poziția de lider.



Ultimele cinci dueluri directe dintre Burnley și Liverpool s-au încheiat cu victoria "cormoranilor". Totuși, nou-promovata are o serie impresionantă de 25 de meciuri consecutive fără eșec pe teren propriu.

