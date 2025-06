Și-a lăudat public fotbaliștii, vorbind despre profesionalismul din club, despre disciplina jucătorilor și despre modul ireproșabil în care se pregătesc. Cu timpul, a jucat cartea răbdării, dezvăluită spre final de an: "E o muncă de zi cu zi, trebuie să-i cunosc mai bine pe jucători, să văd cum, unde și cu cine le convine să joace mai mult. Faci asta în întâlnirile cu echipa, dar și în întâlnirile individuale, când afli cât mai multe despre viețile private ale jucătorilor. E un proces, nu sunt un manager care vrea să-i cunoască pe toți în prima săptămână și să aibă 150 de ședințe. Nu! E puțin câte puțin, trebuie să încerci să cunoști jucătorii și să-ți implementezi ideile".

A fost o alegere inspirată, prin care le-a arătat starurilor că nu va conduce cu o mână de fier, ci va prefera calea inteligenței emoționale, a empatiei și a leadership-ului tăcut, cu fotbaliștii în prim-plan: "Să fiu sincer, am fost stresat din cauza acestui fapt. Dar, până la urmă, am luat decizia corectă de a le acorda trei săptămâni libere", se felicita batavul la final de sezon, pentru BBC.

"Am avut multă încredere că Liverpool nu m-a adus doar pentru a câștiga campionatul, ci datorită stilului meu de joc, mai ales că Jurgen Klopp a lăsat clubul și echipa într-un moment grozav. A fost o plăcere să găsesc cultura acestui club și modul în care toți lucrează împreună. Tot ce am avut nevoie a fost să îmbunătățim câteva lucruri", avea să recunoască Arne Slot, într-un moment în care sezonul de debut era deja trecut la capitolul reușite.

În punctul zero al sezonului în care nimeni nu se gândea că o va egala pe rivala United la numărul de titluri (20) pe prima scenă a Angliei, Liverpool se afla în cursa pentru patru trofee: lider în Premier League, calificată în optimile UCL de pe primul loc, aproape de finala Cupei Ligii Angliei și încă în joc în Cupa Angliei.

Dintre toate succesele, inclusiv cele europene, avea să iasă în evidență un 3-0 pe Old Trafford pe 1 septembrie, un masterclass tactic care punea întâia cărămidă a unui sezon aproape perfect. A fost momentul în care jucătorii, indiferent de nume sau statut, au realizat că Slot e genul de antrenor care transformă ședințele tactice în realitate pe teren: "S-a întâmplat exact ce am spus eu că se va întâmpla. A fost o zi în care jucătorii și-au dat seama că funcționează ceea ce încerc să le spun eu".

Când sezonul părea că se rupe, Slot nu a căutat scuze și a vorbit doar despre un context ușor nepotrivit la ora dublei manșe cu Paris Saint-Germain: "Am fost ghinioniști pentru că a trebuit să jucăm cu PSG în martie, iar în Anglia nu există pauză de iarnă. Am fost nevoiți să jucăm din noiembrie până în martie, iar la finalul acelei perioade a trebuit să înfruntăm o echipă care poate juca la fel de intens precum noi. Ei au avut o pauză de iarnă, noi eram la finalul unei perioade de patru luni. Dacă am fi înfruntat PSG în aprilie, ar fi fost mult mai bine".

Venit dintr-o familie cu background universitar, Arne Slot a reușit, în primul an la Liverpool, să răstoarne calculele și să dărâme prototipuri. A jucat rolul liderului din umbră, a câștigat mai întâi respectul și încrederea fotbaliștilor și doar apoi s-a bucurat de ele. A demonstrat că poate vindeca un oraș după pierderea lui Klopp și nu doar că a încăput în ghetele neamțului, ci a încălțat propriile încălțări într-un sezon de debut în care a spulberat mituri și recorduri.



Pentru calmul și simpaticul olandez urmează al doilea mare obiectiv, cucerirea Ligii Campionilor.