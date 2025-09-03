Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Jurgen Klopp a readus-o pe Liverpool între marii granzi ai Europei, iar Arne Slot își dorește să ducă ambiția germanului la un cu totul alt nivel. Liverpool a spart banca în această vară după ce au cheltuit aproape 500 de milioane de euro pentru a îmbunătăți echipa care le-a adus „cormoranilor” al doilea titlu de campioni în noul format de Premier League. Echipa care a câștigat fără mari probleme titlul în Anglia în sezonul trecut a investit serios pentru a putea repeta performanța și pentru a se menține pe cele mai înalte culmi ale fotbalului.



Klopp a definit Liverpool! Atacul care a dominat în Premier League Înainte ca Liverpool să fie o destinație atractivă pentru toate starurile din fotbal, Jurgen Klopp a avut o misiune foarte complicată: Să crească nivelul echipei cu jucători de mare potențial, dar care nu demonstraseră la nivel înalt. Antrenorul german a realizat transferuri spectaculoase la formația din Premier League, dar de multe ori când cineva se gândește la Liverpool-ul lui Jurgen Klopp își amintește de fantastica tripletă de atac a „cormoranilor”: Mane, Firmino, Salah. Firmino, prima piesă din trio Primul dintre cei trei care a îmbrăcat tricoul roșu a fost Roberto Firmino. Adus în schimbul a 41 de milioane de euro în vara lui 2015, din Germania de la Hoffenheim, atacantul brazilian s-a făcut imediat remarcat la Liverpool. Firmino a adunat 111 goluri și 76 de assist-uri pentru „cormorani” și a plecat după opt ani, în iulie 2023.

Mane, descoperirea lui Klopp Sadio Mane a fost adus în 2016 de la Southampton, pentru aceeași sumă pentru care a venit și Firmino și s-a integrat imediat, reușind 120 de goluri și 46 de pase decisive, în 269 de meciuri jucate în tricoul echipei de pe „Anfield”. Jucătorul de bandă senegalez a plecat în iulie 2022 la Bayern Munchen în schimbul a 32 de milioane de euro.



Salah, „regele” de pe „Anfield” Ultima piesă de puzzle în trio-ul „cormoranilor” a fost transferul lui Mohamed Salah de la AS Roma în vara lui 2017. Egipteanul a semnat cu Liverpool pentru 42 de milioane de euro și a „bubuit” la formația din Anglia. Salah are 245 de goluri și 114 assist-uri în 405 meciuri jucate pentru „cormorani” și este om de bază și în echipa de astăzi condusă de Arne Slot.



Cei trei nu au valorat nici măcar cât Isak Cei trei au fost extrem de importanți pentru cele mai însemnate trofee câștigate de Liverpool în era Jurgen Klopp: Trofeul Champions League din 2019 și Trofeul Premier League din 2020. 124 de milioane de euro au plătit „cormoranii” în total pentru a-i aduce pe cei trei jucători emblematici pentru Liverpool. Cu 21 de milioane mai puțin decât au plătit pentru aducerea lui Alexander Isak de la Newcastle, care a i-a costat 145 de milioane de euro.

